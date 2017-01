Wernisaż wystawy grafik "RZECZYwistości"

Lidia Gajek, absolwentka filozofii, w swojej twórczości nawiązuje do symbolizmu i surrealizmu. Pragnie opowiadać o rzeczywistości widzianej przez pryzmat przedmiotów.



- Odnoszę często wrażenie, że istnieją one inaczej niż zwykliśmy zakładać - twierdzi artystka. - „Obcując z nami”, przejęły właściwości podmiotu i dlatego czasem wydają się być bardziej ludzkie niż ludzie. My z kolei, coraz częściej stajemy się przedmiotowi i tak traktujemy innych - dodaje.



Wstęp na wydareznie jest wolny. Ekspozycja będzie czynna do 4 lutego.