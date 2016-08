Wernisaż wystawy "Reggae Faces" w Centrum Spotkania Kultur

W sobotę, 3 września o godz. 17 w Centrum Spotkania Kultur (Plac Teatralny 1) odbędzie się wernisaż wystawy fotografii Bartosza Murackiego "Reggae Faces". Ekspozycję będzie można podziwiać do 30 września. Wystawa będzie towarzyszyć koncertowi Gentleman: Unplugged.

Podczas ekspozycji zobaczymy 24 wyselekcjonowane fotografie portretowe, które obrazują ponad 50 lat rozwoju muzyki jamajskiej. Znajdą się wśród nich zdjęcia artystów kluczowych dla rozwoju gatunku – wokalistów, instrumentalistów i producentów: ikony kultury muzycznej rozwijającej się nad Morzem Karaibskim od początku lat sześćdziesiątych i rozwijanej na całym świecie współcześnie.

- Zdjęcia tworzą zwartą narrację – są kroniką przeobrażeń muzyki reggae i zapisem spotkań z jej twórcami polskiego fotografa. Wystawę rozpoczyna przypomnienie o wyspiarskim debiucie urodzonego w 1939 Jamajczyka Derricka Harriota, a kończy podkreślenie międzynarodowego sukcesu reggae uosobionego przez niemiecką, niekwestionowaną gwiazdę gatunku Gentlemana - przekonują organizatorzy wystawy.

Bartosz Muracki to urodzony 1981 roku fotograf i dziennikarz. Fotografuje m.in. dla Przystanku Woodstock, Ostróda Reggae Festival czy magazynu Regganet.pl. Swoje prace prezentował w ramach licznych wystaw indywidualnych (podróżująca wystawa „Jamming”) i grupowych. Chociaż jego główna domena to fotografia koncertowa, najbardziej interesuje go reportaż muzyczny, który nie zaczyna się i nie kończy na scenie. Znajduje ciekawe momenty i emocje także w zwyczajnych sytuacjach – podczas wielogodzinnej sesji nagraniowej, na planie klipu albo w zespołowym busie.