Wernisaż wystawy "Sen o Lublinie"

"Sen o Lublinie" to cykl warsztatów artystycznych skierowanych do dzieci w wieku 6 - 13 lat. Warsztaty odbywały się od kwietnia do czerwca bieżącego roku w Dzielnicowym Domu Kultury SM "Czechów". Głównym motywem zajęć było miasto Lublin oraz malarstwo surrealistyczne.



Młodzi uczestnicy zajęć dzięki spacerom po Starym Mieście, poznawali interesujące miejsca oraz architekturę Lublina, które stały się inspiracją dla powstałych później kolażowych prac.



Autorzy: Agata Bąkowska, Pola Buczkowska, Antek Grajczak, Marysia Kamińska, Weronika Kondracka, Karolina Kostkowska, Klaudia Kramek, Szymon Łobejko, Daniel Michalski, Aniela Michota, Monika Mierzejewska, Iga Mitkowska, Milena Nowak, Jowita Ożóg, Dominika Polak, Karolina Trus, Alicja Żebrowska.



Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.