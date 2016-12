Wystawa Dariusza Twardocha w Kazimierzu Dolnym

Galeria Grabskich (mieszcząca się przy ul. Lubelskiej 33 w Kazimierzu Dolnym), jak co roku zaprasza na trzydniowe spotkanie z twórczością Dariusza Twardocha. Wernisaż wystawy odbędzie się 30 grudnia o godz. 17.

Artysta i jego wierni pomocnicy przeniosą widzów w świat magii, emocji i marzeń. - Przypomną nam o tym, co najważniejsze: o miłości, bliskości, przyjaźni. Dzieła Twardocha to magiczne zaklęcia, które tchną w nas siłę i dobrego ducha na Nowy Rok - zachęcają organizatorzy wystawy.



Ekspozycja będzie czynna do 1 stycznia 2017 roku.