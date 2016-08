Wystawa fotografii Andrzeja Mikulskiego w Łęcznej

- Fotografię traktuje jako wyzwanie. Nie stawiam granic, nie unikam nieznanych mi tematów – wręcz przeciwnie czerpię ogromną przyjemność z ciągłego rozwijania się w takich dziedzinach, które są dla mnie czymś nowym - mówi o sobie artysta.



Nie będzie to pierwsza wystawa twórczości artysty w Łęcznej. W tym roku mieszkańcy mogli już podziwiać inną, intrygującą ekspozycję fotografii Mikulskiego - "The Darker Side of Veronica". Z kolei tematycznie powiązaną wystawę "All Shades of Veronica" w marcu tego roku mogli obejrzeć mieszkańcy Lublina podczas ekspozycji w Chatce Żaka.