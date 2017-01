Wystawa Jana Gryki w Muzeum Lubelskim

Jan Gryka urodził się w 1959 roku w Michałowie. Na stałe mieszka w Lublinie. Jest związany w Wydziałem Artystycznym UMCS i współtworzy program Galerii Białej. Jego twórczość obejmuje zróżnicowany zestaw praktyk i środków wyrazu.



Wystawa "Małe Muzeum Drobnych Przejawów Mąki oraz inne wątki" ma charakter retrospetywny. Zaprezentowane zostaną prace, dokumentacje i obiekty, które oddają sens twórczości artysty. Wystawa pomyślana jest jako wędrówka po meandrach twórczości artysty, zaplanowana również jako wędrówka po wnętrzach muzealnych zaaranżowanych na nowo.



Ponadto na wystawie zostaną zaprezentowane prace artystów, kształtujących środowisko Galerii Białej i ważny nurt współczesnego życia artystycznego.



Podczas wernisażu odbędzie się wystąpienie Katarzyny Cichoń, Michała Stachyry i Roberta Kuśmirowskiego: „Od renesansu do postimpresjonizmu – od van Gogha do Roberta Mappletorphe’a”.



Ekspozycja będzie czynna do 12 lutego.