Wystawa sztuki Janusza Towpika w Muzeum Nadwiślańskim

Janusz Towpik urodził się w Cieszynie, jednak całe życie był związany z Warszawą. Ukończył Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej, gdzie był później asystentem i wykładowcą w Katedrze Rysunku, Malarstwa i Rzeźby.



"Atlas Sztuki Janusza Towpika" to wystawa prezentująca ważne prace artysty - od ilustracji do podręczników i atlasów przyrodniczych, przez małe formy graficzne, po projekty gobelinów o tematyce myśliwskiej.



- Wystawa zaprezentuje bogatą i różnorodną pod względem tematyki, rozwiązań kompozycyjnych i technik artystycznych sztukę Janusza Towpika – zapowiadają organizatorzy wystawy.



Ekspozycja będzie czynna do 17 kwietnia.