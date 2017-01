800 mln zł na dopłaty w programie Mieszkanie dla Młodych

Z danych Banku Gospodarstwa Krajowego wynika, że w grudniu wnioski w ramach MdM opiewały na 37 mln zł. Od sierpnia do listopada kwota wniosków mieściła się w przedziale 15-25 mln zł miesięcznie, co było spowodowane ograniczoną dostępnością środków. Chętni na dofinansowanie mogli korzystać jedynie z pieniędzy przeznaczonych na 2018 r., co znacznie ograniczało pole manewru w wyborze nieruchomości, szczególnie dla osób kupujących mieszkanie na rynku wtórnym.

W ubiegłym roku do BGK trafiły wnioski o dopłaty w wysokości 796,2 mln zł. To o 4 proc. więcej niż rok wcześniej. – Wszystko zmieni się w pierwszych tygodniach stycznia – prognozuje Marcin Krasoń, analityk Home Broker. – Wtedy to znów będzie można korzystać z puli na 2017 rok.

Do wzięcia jest ponad 350 mln zł. Wszystko wskazuje jednak na to, że chętnych będzie tylu, iż pula wyczerpie się w miesiąc lub dwa. W marcu ubiegłego roku wnioskowana kwota przekroczyła 200 mln zł i spodziewam się, że w styczniu wynik będzie jeszcze wyższy. – Po wyczerpaniu środków na 2017 r. kupujący do dyspozycji będą mieli tylko pieniądze na 2018 r., a raczej połowę z nich – zwraca uwagę Krasoń.

Zgodnie z zasadami programu, przed 1 stycznia danego roku wykorzystać można jedynie połowę pieniędzy. W ustawie na ostatni rok działania MdM (po 2018 r. zostanie on wygaszony) wpisano 762 mln zł, czyli do 1 stycznia 2018 r. wykorzystać można 381 mln zł, z czego 138 mln już zostało zablokowane. To oznacza, że w drugiej połowie tego roku program będzie martwy, a potencjalni chętni na dofinansowanie będą musieli czekać na początek 2018 roku.

Przełom roku to także korekty zmiana limitów cenowych dla mieszkań kupowanych w MdM. W Lublinie mieszczę się one w granicach od 3900 zł ( dla rynku wtórnego) za mkw do 4800 zł za mkw (dla rynku pierwotnego). Limity mają dla ubiegających się o dofinansowanie ogromne znaczenie, gdyż wyznaczają maksymalny pułap cen, którego kupowane mieszkania nie mogą przekroczyć. Wyliczane są co pół roku na podstawie wskaźników wartości odtworzeniowej publikowanych przez wojewodów, dla woj. pomorskiego publikacja ma miejsce na początku stycznia i początku lipca, na pozostałym obszarze kraju jest to przełom marca i kwietnia oraz września i października.

O pieniądze z MdM ubiegać się mogą osoby do 35. roku życia, kupujące swoje pierwsze mieszkanie. Oprócz warunku cenowego lokal musi jeszcze mieścić się w limicie powierzchniowym. Ustawodawca wprowadził ułatwienia dla rodzin wielodzietnych, których nie dotyczy zasada pierwszego mieszkania, mogą też kupić większą nieruchomość i otrzymać znacznie wyższą dopłatę. Chętni na dofinansowanie mogą składać wnioski kredytowe w jednym z 14 banków, które zdecydowały się podpisać umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Wśród nich są m.in. PKO BP, Pekao SA, Getin Noble Bank, Bank Millennium, Deutsche Bank Polska i Bank Zachodni WBK.