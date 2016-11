Czekanie na kredyt mieszkaniowy może być krótsze

Na przyznanie kredytu hipotecznego czeka się zwykle około miesiąca. Zdarzają się jednak sytuacje, gdy wnioskodawca nie może czekać tak długo. Podpowiadamy, jak przygotować się do złożenia wniosku, by procedura trwała krócej.

To ważne przede wszystkim dla starających się o kredyt z rządową dopłatą. Aby na początku przyszłego roku dostać takie wsparcie, warto już teraz rozpocząć przygotowania. Przede wszystkim należy znaleźć mieszkanie spełniające wymogi programu MdM. Następnym krokiem jest sprawdzenie swojej zdolności kredytowej i poziomu wymaganego wkładu własnego w tych bankach, które udzielają kredytów w ramach MdM.

Porównaj oferty

Najlepiej, abyśmy jeszcze w tym roku porównali dostępne oferty, tak aby na początku przyszłego roku być gotowym do złożenia wniosku. Porównań najlepiej dokonywać na podstawie łącznego kosztu zobowiązania. Składają się na niego prowizja, odsetki i różnego rodzaju opłaty np. składki ubezpieczeniowe czy prowizje związane z produktami dodatkowymi, takimi jak ROR lub karta kredytowa.

– Kredyt hipoteczny to zobowiązanie na wiele lat. Nawet niewielka różnica pomiędzy produktami w perspektywie tak długiego okresu może wiązać się ze znacznie wyższymi kosztami, jakie będziemy musieli ponieść – zaznacza Jarosław Sadowski, ekspert Expandera. – Przykładowo, tylko w ciągu pierwszych 5 lat spłaty łączna suma, którą zapłacimy w przypadku najtańszej oferty może być o ok. 15 000 zł niższa niż przy wyborze najdroższej – dodaje.

Zadbaj o zdolność kredytową

Jednym z warunków uzyskania kredytu jest posiadanie odpowiedniej zdolności kredytowej. Zapewne nie uda nam się jej poprawić do końca roku. W razie potrzeby zdążymy jednak ograniczyć swoje zobowiązania.

– Zrezygnujmy z części posiadanych już produktów kredytowych. Możemy wypowiedzieć umowę debetu w rachunku, czy spłacić przed terminem pożyczkę gotówkową. Dzięki temu wzrośnie kwota kredytu hipotecznego, jaką będziemy mogli uzyskać – radzi Jarosław Sadowski. – Należy też dodać, że zdolność kredytowa bardzo różni się w poszczególnych bankach. Czasami zamiast rezygnacji z posiadanych już zobowiązań wystarczy zmienić bank, w którym będziemy wnioskować o kredyt hipoteczny.

Pamiętaj o dokumentacji

Informacje dotyczące finansów są dokładnie badane przez bank, dlatego postarajmy się jak najwcześniej uzyskać niezbędne dokumenty, np. zaświadczenie od pracodawcy, czy wyciągi bankowe. Podczas procedury kredytowej bank będzie analizował również dokumenty dotyczące nabywanej nieruchomości. Ważne jest m.in. to, czy lokal kupujemy od dewelopera, czy z rynku wtórnego lub budujemy samodzielnie dom. W każdym przypadku lista formalności będzie inna, jednak część dokumentów możemy uzyskać wcześniej.

– Ważne jest też, aby dokument potwierdzający naszą tożsamość nie utracił ważności – przypomina Jarosław Sadowski. – Wyrobienie nowego, co może zająć nawet kilka tygodni. Dlatego najlepiej już teraz to sprawdzić, a jeśli ważność zbliża się do końca, najlepiej jak najszybciej postarać się o jego wymianę.

Źródło: Expander