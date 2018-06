Ogrzewanie podłogowe w łazience. Jakie rozwiązania wybrać?

W łazience zawsze powinna panować komfortowa temperatura, wynosząca minimum 24ºC. Zazwyczaj w tego typu pomieszczeniach stosuje się grzejniki o odpowiednio dobranej mocy, które zajmują dodatkowe miejsce. To wpływa na funkcjonalność łazienki.

Coraz częściej więc decydujemy się na montaż ogrzewania podłogowego, które z powodzeniem może współpracować np. z niewielkim grzejnikiem drabinkowym. Ogrzewanie podłogowe w łazience pozwala również zachować równomierny rozkład temperatury, dzięki czemu można uzyskać komfort cieplny przy temperaturze powietrza niższej o 2ºC niż w tradycyjnych systemach. To z kolei wpływa na oszczędność energii. Inwestorzy często zastanawiają się, jaki rodzaj ogrzewania podłogowego wybrać: wodne czy elektryczne?

Woda kontra prąd

Choć obydwa systemy umożliwiają oszczędność miejsca, bazują na innych nośnikach energii, co wpływa na koszty ich wykonania i eksploatacji. Ogrzewanie wodne należy do najczęściej stosowanych, ze względu na koszty. Instalację zbudowaną z zatopionych w betonie rur z tworzywa sztucznego można zasilać ciepłą wodą podgrzewaną przez kocioł centralnego ogrzewania tak samo, jak grzejniki w pozostałych częściach domu.

Idealnie, jeśli będzie to kocioł kondensacyjny lub pompa ciepła, które podgrzewają wodę do niskich temperatur zawierających się w przedziale 40-45ºC, przy których podłoga uzyskuje optymalną dla łazienki temperaturę 32-35ºC. Nic nie stoi również na przeszkodzie, by zastosować tradycyjny kocioł, jednak ze względu na fakt, że podgrzewa on wodę do poziomu powyżej 60ºC, konieczne jest obniżenie jej temperatury, np. poprzez zastosowanie dodatkowego układu mieszającego lub zaworu.

Ogrzewanie za pomocą mat grzewczych jest o tyle wygodniejsze, że działają niezależnie od innych instalacji. Sterowane są za pośrednictwem regulatora połączonego z czujnikiem temperatury. W razie potrzeby maty grzewcze nagrzewają się szybko, podczas gdy podłogi z wodnym ogrzewaniem potrzebują czasu, by uzyskać odpowiednią temperaturę.

Najważniejszą różnicą między tymi dwoma systemami są koszty inwestycji i eksploatacji. Wodne ogrzewanie podłogowe jest droższe w realizacji ze względu na koszt materiałów, ale jest ono dużo tańsze w użytkowaniu niż ogrzewanie elektryczne.

Efektywnie i ekonomicznie

Jeśli ogrzewanie podłogowe ma być zasilane tradycyjnym kotłem, najprostszym rozwiązaniem jest połączenie go z ogrzewaniem grzejnikowym w jeden obieg za pośrednictwem ogranicznika temperatury RTL. Kluczowe znaczenie dla energooszczędnego działania systemu ma odpowiednio dobrana termoizolacja podłogi. Niektóre systemy ocieplania podłóg pozwalają na trwały montaż orurowania we właściwych odstępach, bez użycia dodatkowych akcesoriów montażowych.

Specjalna budowa płyt eliminuje ryzyko ewentualnego przemieszczania się rur i zapewnia ich pełne zatopienie w wylewce. W przypadku podłóg na gruncie pod płytami należy umieścić dodatkową izolację, np. 15 cm twardego styropianu.

Tak przygotowaną warstwę ocieplenia z orurowaniem należy zatopić w wylewce cementowej lub anhydrytowej w taki sposób, by zakrywała je na wysokość 3,5 cm. Wylewka cementowa jest bardziej ekonomicznym rozwiązaniem, ale to masy anhydrytowe są rekomendowane do wykonywania ogrzewania podłogowego, ze względu na wyższą przewodność cieplną.