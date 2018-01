Pierwsze mieszkanie dla singla. Czym się kierować podczas zakupu?

Przede wszystkim trzeba jednak pamiętać, że w temacie mieszkań nie ma uniwersalnych rozwiązań, inaczej wyglądają potrzeby singla, inaczej pary, a inaczej rodziny z dziećmi. A wszystko i tak rozbija się o dostępny budżet.

Lepiej więcej niż mniej

Choć na dzień zakupu mieszkania może się wydawać, że 23 mkw. z aneksem kuchennym wystarczy, to warto wziąć pod uwagę fakt, że wraz z upływającym czasem potrzeby i oczekiwania większości osób rosną, nie maleje też ilość zgromadzonych przedmiotów i sprzętów, które trzeba gdzieś pomieścić.

– O ile finanse na to pozwalają, warto więc kupić lokal odrobinę większy od aktualnie szacowanych potrzeb, podniesie to na pewno komfort życia i pozwoli dłużej mieszkać w tym samym lokalu – radzi Marcin Krasoń, analityk firmy Home Broker.

Coraz więcej młodych ludzi docenia możliwość odgrodzenia części nocnej mieszkania od dziennej, ale nie każdego stać na zakup lokalu dwupokojowego. Można to jednak zrobić także w kawalerce lub mieszkaniu typu studio. Przy odpowiednim kształcie mieszkania, można łóżko oddzielić np. szafą czy regałem na książki, dzięki czemu zyskamy niewielką sypialnię. Nie musi to być prawdziwa sypialnia z izolacją dźwięku od reszty mieszkania, chodzi o wyraźną separację dziennej i nocnej części nieruchomości. Wydzielając dodatkowo aneks kuchenny stolikiem barowym (singiel rzadko potrzebuje przestronnej kuchni) otrzymamy z kawalerki w pełni funkcjonalne mieszkanie z osobną sypialnią i kuchnią.

Wiele rozwiązań w jednym

Pomysłem oszczędzającym miejsce są meble łączące wiele zastosowań np. funkcję kanapy i biurka, lub łóżko składane do szafy. Jest to dobry pomysł w mieszkaniach mniejszych, w których każdy metr kwadratowy jest na wagę złota.

– Świetnie sprawdzą się tam też wszelkiej maści modułowe regały, które można formować według potrzeb, a nie zajmują dużo miejsca. Jednocześnie blat do pracy może być też blatem do jedzenia i nie trzeba ustawiać biurka czy dużego stołu – radzi Marcin Krasoń.

Zadbaj o skrytki

W niewielkim mieszkaniu istotne jest utrzymanie porządku, bo niestety, każdy bałagan od razu rzuca się w oczy. Kluczowa będzie duża liczba miejsc do przechowywania przedmiotów. Świetnie sprawdzają się szuflady, które pozwalają schować wiele rzeczy z widoku i uporządkować je. Kupując łóżko czy sofę zwróćmy uwagę na to, by mebel zawierał jak największą skrzynię, by wykorzystać przestrzeń pod posłaniem. Można tam trzymać nie tylko pościele, ale i zimowe kurtki, czy inne rzadziej używane rzeczy.

Ważna jest lokalizacja

Samo mieszkanie to nie wszystko. Single dużą wagę przywiązują do lokalizacji.

– Nieruchomość powinna być dobrze umiejscowiona w relacji do miejsca pracy/nauki, młoda osoba rzadko godzi się na długie dojazdy każdego dnia – dodaje ekspert Home Broker. – Warto zwrócić uwagę na to, by w okolicy były restauracje, kawiarnie i tereny rekreacyjne.

Nie każdego stać na zakup mieszkania w centrum miasta, a ceny spadają wraz z atrakcyjnością położenia nieruchomości. Na peryferiach można kupić mieszkanie dwa razy tańsze niż w atrakcyjnej części śródmieścia. Pytanie tylko, czy singlowi będzie się dobrze w takim miejscu mieszkać? Większość woli mieć blisko do pracy i centrum, acz są przecież osoby, które szukają spokoju i wcale nie śpieszno im to miejskiego życia.

Źródło: Home Broker