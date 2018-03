Ponad 180 tysięcy mieszkań. Budujemy najwięcej od czasów PRL

Na przestrzeni ostatniego roku oddano do użytku ponad 180 tys. lokali mieszkalnych. To najwyższy wynik co najmniej odkąd istnieje w naszym kraju wolny rynek. Branża budowlana ma się świetnie i na razie niewiele wskazuje na to, by zamierzała zwolnić tempo.

Z opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny danych wynika, że w lutym do użytkowania oddano 16 tys., z czego ponad 9 tys. wybudowali deweloperzy. W tym samym okresie ruszyło blisko 14 tys. budów, a na kolejnych 20,6 tys. wydano pozwolenie lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym. Warto jednak na dane GUS-u spoglądać z dłuższej perspektywy.

Budujemy najwięcej od czasów PRL

Od marca 2017 do lutego 2018 r. oddano w Polsce do użytkowania 180,6 tys. mieszkań (wzrost o 9,5 proc. rok do roku), co jest najwyższym wynikiem odkąd w naszym kraju istnieje wolny rynek.

– Owszem, w latach 70-tych rocznie oddawano 260 tys. mieszkań, ale jest to sytuacja nieporównywalna – komentuje Marcin Krasoń, analityk Home Broker.

Także liczba rozpoczętych budów (210 tys. – wzrost o 18,1 proc. rok do roku) jest najwyższa od chwili upadku komunizmu. Liczba uzyskanych pozwoleń na budowę jest nie mniej imponująca i przekracza 255 tys. lokali, co rok do roku oznacza wzrost o 14,4 proc.

Mieszkaniowy boom

Liczba budowanych mieszkań rośnie, a to pochoda faktu, że Polacy chcą je kupować. Z ostatniego raportu Amron-SARFiN wynika, że 2017 rok zamknął się sprzedażą kredytów hipotecznych na kwotę 44,6 mld zł, największą od 2011 r.

– Gdy dodamy do tego niesłabnącą siłę w postaci inwestorów kupujących mieszkania za gotówkę, to nie dziwią rekordy sprzedażowe u wielu deweloperów – ocenia Marcin Krasoń. – Dalszemu rozwojowi rynku mieszkaniowego sprzyjają rosnące płace, stabilne i niskie bezrobocie oraz najniższe stopy procentowe w historii. Warto zwrócić też uwagę na stabilizację na rynku mieszkaniowym – kilkuprocentowe wzrosty sprzyjają inwestorom.

Coraz głośniej mówi się także o rozwoju rynku nieruchomości luksusowych – apartament w wysokościowcu Złota 44 sprzedany za 11 mln zł jest najbardziej głośnym przypadkiem, ale milionowych transakcji jest coraz więcej. Według szacunków Poland Sotheby’s International Realty, w latach 2012–2016 rynek luksusowych nieruchomości w Polsce urósł o 40 proc., do 3,6 mld zł. Istnieje duża szansa, że w 2017 r. przekroczy barierę 4 mld zł.

Nie ma róży bez kolców

– Potknięcia programu Mieszkanie Plus związane m.in. ze wzrostem cen robocizny oraz materiałów budowlanych to sygnał dla rynkowych graczy, że może w końcu dojść do przegrzania – ocenia Marcin Krasoń. – Panująca dziś stabilizacja daje nam wprawdzie spore zabezpieczenie przed spektakularną katastrofą, ale gdy podaż zacznie znacząco przeważać nad popytem, część deweloperów może wpaść w kłopoty.

Jednym z czynników, które mogą to spowodować jest wzrost stóp procentowych. Spadnie wówczas zdolność kredytowa i dostępność kredytów, a jednocześnie obniży się zainteresowanie inwestorów rynkiem nieruchomości (wrócą oni do obligacji skarbowych i depozytów bankowych). Wiele zależeć wówczas będzie od tego, czy rynek wypracuje do tego czasu odpowiednie środowisko, by zagnieździć się na nim mogli inwestorzy instytucjonalni.