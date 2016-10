Przygotujmy ogrzewanie do zimy

Wczesna jesień to dobra pora, aby sprawdzić instalację grzewczą i przygotować ją do sezonu. Jeśli przeprowadzimy odpowiednie czynności, zyskamy komfort i bezawaryjną pracę domowego ogrzewania systemu grzewczego.

W pierwszej kolejności grzejniki (zarówno płytowe, jak i łazienkowe) należy gruntownie wyczyścić. Po uruchomieniu ogrzewania zanieczyszczenia mogą być przyczyną nieprzyjemnego zapachu. Zjawisko to jest szczególnie niekorzystne dla alergików. Do czyszczenia można użyć na przykład miękkiej szczotki na długiej, sprężystej rączce. Pamiętajmy, aby grzejniki stalowe wyczyścić również wewnątrz.

Jednak nie tylko czystość wpływa na poprawną pracę grzejnika. Ważne jest bowiem jego odpowietrzenie. Można wykonać je samodzielnie za pomocą ręcznego odpowietrznika znajdującego się w górnej części. Wystarczy do tego śrubokręt, niektóre zawory posiadają specjalne pokrętło.

Pamiętajmy, że wydobywające się z grzejnika hałasy w postaci szumów, świstów czy bulgotania mogą wskazywać na zapowietrzenie.

Ogrzewanie podłogowe

Nie można zapomnieć o kontroli instalacji wodnego ogrzewania podłogowego. Sprawdźmy czystość szafki oraz stan poszczególnych elementów rozdzielacza. Warto zamknąć, a potem ponownie otworzyć poszczególne zawory, co pozwoli na zmniejszenie ryzyka ich blokowania. W grupach mieszających ważne są pompy, na których sprawdza się nastawy. Pompę można załączyć na próbę w trybie pracy ręcznej kotła. Ważne jest prawidłowe mocowanie czujników przylgowych przeznaczonych do pomiaru temperatury. Koniecznie trzeba przeprowadzić kontrolę wizualną stanu przewodów elektrycznych. W razie potrzeby odpowietrzmy instalację na przykład wówczas, gdy był wymieniany jakiś element instalacji – zawór, pompa, belka rozdzielacza itp.

Markowe sterowniki ogrzewania zapewnią szerokie możliwości regulacji instalacji grzewczej. Uwzględnią przy tym potrzeby domowników i warunki pogodowe. W przypadku dobowych i tygodniowych regulatorów sprawdźmy poprawność wprowadzonych nastaw. Na przykład w tygodniowym regulatorze elektronicznym do wyboru mamy dwie temperatury nastawy – komfortowa i ekonomiczna z możliwością pomiaru temperatury w zakresie od 0 do 50°C. Kontrola temperatury odbywa się, co minutę. Renomowani producenci oferują również sterowniki z komunikacją bezprzewodową. Jeżeli korzystamy z takiego rozwiązania to należy sprawdzić łączność z odbiornikiem.

Aby nasza instalacja grzewcza pracowała prawidłowo należy zadbać o odpowiednią ilość i jakość czynnika roboczego. Kontroli poddaje się, więc ciśnienie panujące w instalacji. Znaczne spadki ciśnienia powinny zainicjować dokładne sprawdzenie systemu grzewczego pod kątem szczelności. Nie można zapomnieć o sprawdzeniu kotła. W tym przypadku zakres prac zależy od rodzaju zastosowanego źródła ciepła.

Źródło: Ferro