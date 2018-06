Państwo dopłaci do czynszu za wynajem mieszkania. Kto skorzysta z nowego programu?

W 2019 roku na ten cel przewidziano 400 mln zł. W następnych latach kwota ta będzie wzrastała o 400 mln zł rocznie, a w okresie 2023–2027 osiągnie 2 mld zł.

Program jest skierowany do osób, których dochody są zbyt wysokie, aby ubiegać się o mieszkania gminne i jednocześnie zbyt niskie, aby zaciągnąć kredyt na zakup własnego mieszkania. Szacuje się, że w takiej sytuacji jest ok. 40 proc. społeczeństwa, w tym głównie osoby młode, rozpoczynające karierę zawodową.

Aby skorzystać z dopłaty trzeba będzie wykazać się określonym poziomem dochodów i nie mieć innego mieszkania. Gospodarstwa domowe jednoosobowe będą mogły ubiegać się o dopłatę, jeżeli ich średni miesięczny dochód nie przekracza 60 proc. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej publikowanego przez GUS. Za każdą kolejną osobę ten limit jest zwiększany o 30 pkt. proc. (90 proc. przeciętnego wynagrodzenia przy gospodarstwie 2-osobowym, 120 proc. – w przypadku trzyosobowego, itd.).

Dopłaty będą przyznawane na 9 lat. Beneficjenci będą co roku weryfikowani, czy nadal spełniają kryteria dochodowe uprawniające do otrzymywania dopłat. Dopłaty będą stosowane w przypadku mieszkań zasiedlanych po raz pierwszy. Mogą to być nowo wybudowane mieszkania lub mieszkania znajdujące się w istniejącym budynku mieszkalnym znajdującym się na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji, poddanym remontowi lub przebudowie.

Kryteria społeczne, określające preferencje dla beneficjentów dopłat do czynszów, ustali rada gminy. Będzie ona mogła wybrać z określonego w ustawie katalogu, komu w pierwszej kolejności będą wynajmowane mieszkania z dopłatą.

Resort Inwestycji i Rozwoju, który przygotował projekt, ocenia, że program zwiększy możliwości finansowe najemców i umożliwi płacenie czynszu rynkowego za mieszkanie, którego wynajem zapewnia stabilność życiową. W przypadku inwestorów umożliwi im rozszerzenie dotychczasowej skali działalności o nowy rynek z dużym potencjałem na stabilne i długoletnie źródło przychodów czynszowych.

Wsparcie w formie dopłat będzie obsługiwane przez samorządy gminne i Bank Gospodarstwa Krajowego, który zarządza Funduszem Dopłat.