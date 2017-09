Szybka odmiana sypialni. Kilka prostych trików

Baw się oświetleniem

Jeśli sypialnia jest niewielka lub urządzona w ciemnych barwach – warto ją odpowiednio oświetlić, aby optycznie powiększyć wnętrze. Ciekawym rozwiązaniem, które wprowadzi do sypialni nastrój sprzyjający relaksowi i odpoczynkowi są podświetlane szafy lub niewielkie kinkiety przy zagłówku łóżka. Możesz również zdecydować się na ozdobne lampy sufitowe bądź oryginalne lampy stołowe, które nie tylko rozświetlą sypialnię, ale również odzwierciedlą Twój styl wyrażający się poprzez aranżację wnętrza. Chociaż aspekty wizualne odgrywają bardzo ważną rolę w planowaniu przestrzeni, to niemniej istotna jest sama specyfika światła i liczba jego źródeł.

– Jedną z cech światła, która pozwala na wiele kombinacji i rozwiązań, jest jego natężenie. W sypialni kluczową rolę odgrywa jednak jego barwa. Aby wytworzyć przyjemny nastrój warto postawić na ciepłe, delikatne światło o barwie poniżej 6000 K – radzi Karol Jaworek, ekspert firmy Agata.

Kolorowe dodatki

Prostym sposobem na odmianę sypialni jest wybór nowych, kolorowych dodatków. Rozwiązaniem godnym polecenia jest wprowadzenie elementu, który wcześniej nie gościł w danym pomieszczeniu, np. pufy lub oryginalnego fotela. Wiele osób stawia na sypialnie, w których dominuje biel. Jest to modny kierunek. Daje szerokie spektrum możliwości. Warto wybrać jeden kolor przewodni i pod tym kątem dobrać kilka dodatków. Dzięki temu, niewielkim nakładem finansowym, można co jakiś czas znacząco odmieniać charakter sypialni, stosując to mocne, to pastelowe barwy

Lustro zdziała cuda

Twoja sypialnia jest niewielka i nieustannie marzysz o większej? Jeśli nie masz możliwości urządzenia jej w innym pomieszczeniu, warto ją optycznie powiększyć. Idealnym rozwiązaniem będzie wstawienie lustra. Możesz powiesić je nad łóżkiem, przy toaletce lub naprzeciwko okna – dzięki temu przestrzeń wyda się optycznie większa.

– Jeśli nie masz miejsca ani na ścianie, ani na podłodze – zdecyduj się na szafę z lustrem zewnętrznym. Taki trik sprawi, że nawet niewielka przestrzeń stanie się jaśniejsza i bardziej przestronna – radzi Natalia Nowak, ekspert aranżacji wnętrz firmy Agata.

Niski koszt – wielka zmiana

Lubisz swoje meble w sypialni jednak czujesz, że chciałabyś coś zmienić niewielkim kosztem? Twoje potrzeby może zaspokoić wymiana tekstyliów: poduszek, narzuty czy koca. Jeśli jesteś typem romantyczki – pastelowe, delikatne wzory i kolorystyka utrzymana w różu będą dla Ciebie odpowiednie. Bardziej odważnym przypadną do gustu poduszki w kolorowe, wyraziste paski oraz koce czy kolorowe zasłony. Pamiętaj jedynie, aby zachować kolorystyczną spójność.

Trochę natury

Dobrym sposobem na odświeżenie wyglądu sypialni jest wprowadzenie do niej elementów natury. Ten trend od kilku sezonów nie wychodzi z mody w aranżacji wnętrz i pasuje praktycznie do większości stylów. Warto postawić na kwiaty – sprawdzą się zarówno żywe, jak i sztuczne. Dzięki nim nadamy wnętrzu przytulnego, ciepłego charakteru. Ciekawym rozwiązaniem są też drewniane dodatki aranżacyjne, nadające uniwersalnej i niewymuszonej elegancji.