W woj. lubelskim powstaje coraz więcej mieszkań. Przez rok wzrost o 107 proc.

Najwięcej buduje się oczywiście w Lublinie. Nowe osiedla rosną w dzielnicach, do niedawna omijanych przez deweloperów. Z ostatnich danych GUS wynika, że w ciągu roku aż o 107 proc. wzrosła liczba mieszkań oddanych do użytkowania. Jeśli chodzi o mieszkania, na budowę których wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym, wzrost przekroczył 50 proc.

12 metrów więcej

Jak wyliczyli statystycy, od stycznia do marca tego roku w całym województwie oddano do użytkowania ponad 2500 lokali mieszkalnych. To o ponad połowę więcej niż w analogicznym okresie minionego roku. Najwięcej mieszkań przekazano na sprzedaż lub wynajem.

Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania wyniosła 91,5 mkw i była o 12 mkw mniejsza niż przed rokiem. Na średnią wpływają domy jednorodzinne, które liczą zwykle ok. 140 mkw powierzchni. Najwięcej mieszkań przekazano do użytkowania w Lublinie (ponad 1200), powiecie lubelskim i bialskim. Na końcu wojewódzkiego rankingu są okolcie Hrubieszowa, Chełm i powiat janowski.

Największe domy i mieszkania buduje się w powiecie parczewskim i opolskim: zwykle powyżej 160 mkw. W Lublinie dominują mieszkania deweloperskie, co przekłada się na średnią powierzchnię lokali - 58 mkw. Deweloperzy inwestują również w dzielnicach, w których do niedawna byli nieobecni. Przykładem może być rejon ul. Diamentowej i Zemborzyckiej. Kupujących kusić ma m.in. bliskość terenów zielonych, a jednocześnie dobry dojazd do centrum miasta.

Zaczynają w sierpniu

Jedna a tych propozycji to osiedle Active City, firmy Żagiel Dom. Powstanie ono u zbiegu ul. Domeyki, Wapowskiego i ul. Wolińskiego. Budowa pierwszych bloków ma się rozpocząć w sierpniu. Realizacja całego projektu jest podzielona na trzy etapy. W pierwszym etapie powstaną trzy bloki, a w nich 127 mieszkań. Docelowo całe osiedle będzie się składało z dziesięciu budynków. W ofercie są mieszkania o powierzchni od 36 do 92 mkw.

W okolicy buduje również firma Lalak Properties. W rejonie ulicy Zemborzyckiej i projektowanej ulicy Wolińskiego powstaje Diamentowe Wzgórze. W pierwszym z budowanych bloków zaprojektowano 70 mieszkań o powierzchni od 33 do 132 mkw.

98 mieszkań

Kolejna propozycja to Słoneczna Dąbrowa, osiedle budowane przez grupę Mak Dom. Pierwszy etap inwestycji to dwa budynki, o wysokości trzech i czterech kondygnacji. Pod ziemią i obok budynków zaprojektowano parkingi oraz tereny zielone. W ramach pierwszego etapu powstanie 98 mieszkań. Wszystkie mają loggie i wentylację hybrydową.

W okolicy obecna jest również firma Wikana. Tuż obok Zalewu Zemborzyckiego deweloper realizuje kolejny etap Osiedla Marina. Docelowo powstanie tam osiem budynków o zróżnicowanej zabudowie. Pierwszy etap „Osiedla Marina B” to sześć czterokondygnacyjnych budynków. W każdym bloku zaprojektowano po 16 mieszkań i powierzchni od 30 do ponad 60 mkw. Wokół budynków zaprojektowano tereny zielone.