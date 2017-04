Warszawę widzą ogromną. Nowe biurowce w stolicy

Większość projektów jest już w realizacji. Niemal wszystkie wysokościowce usytuowane będą w okolicy ronda Daszyńskiego, najwyższy obiekt stanie w sąsiedztwie Dworca Centralnego.

– Wieże biurowe powstaną m.in. w ramach inwestycji Generation Park, Spark, Mennica Legacy, Varso, Spinnaker, Browary Warszawskie, The Warsaw Hub i Skyliner. Kompleksy, w których zwykle zaprojektowane zostało kilka budynków, prowadzone są etapami. Drapacze chmur, które są w nich przewidziane, budowane będą przeważnie w ostatnich fazach inwestycji – podają specjaliści Walter Herz.

Generation Park

Najwcześniej, bo już w ostatnim kwartale bieżącego roku ma zostać, oddany do użytku pierwszy budynek w kompleksie Generation Park, który Skanska Property Poland realizuje przy rondzie Daszyńskiego. Głównym założeniem dewelopera jest stworzenie w narożniku ulicy Towarowej i Łuckiej miejsca spotkań ludzi różnych pokoleń. Ma ono zostać zaaranżowane w zielonym, ogólnodostępnym pasażu między trzema budynkami X, Y, Z i wokół inwestycji.

Rozwiązania architektoniczne zastosowane w kompleksie nawiązują do estetyki budynków modernistycznych. Styl obiektu określają proste formy brył, regularne podziały elewacji wzbogacone przeszkleniami dwukondygnacyjnych skyoffice.

Generation Park to prawie 84 tys. mkw. W jego skład wejdą dwa niższe budynki o łącznej powierzchni najmu ok. 40 tys. mkw. i 140 metrowa wieża z ponad 44 tys. mkw. powierzchni biurowej i usługowej. Przed końcem bieżącego roku ma dobiec końca realizacja budynku X, w którym znajdzie się ponad 21 tys. mkw. powierzchni. Przewidywany termin oddania kolejnego budynku to II-III kwartał 2021 roku. W tym samy roku ma być też gotowy wysokościowiec.

Kompleks Spark

W pierwszym kwartale 2018 roku planowane jest z kolei ukończenie pierwszego budynku w kompleksie Spark, który Skanska realizuje w pobliżu. Projekt powstał w pracowni Kuryłowicz & Associates. Ma 70 tys. mkw. powierzchni. Inwestycja obejmuje budowę trzech budynków biurowych, w tym 130 metrowej wieży, która stanie u zbiegu Okopowej, Wolskiej i alei Solidarności. Architekci postawili na proste i eleganckie rozwiązania. Obiekt ma mieć gładką, prawie jednorodną formę z delikatnymi podziałami wykorzystującymi pasy złożone z kilku pięter.

Budynki nadadzą tzw. Serkowi Wolskiemu wielkomiejski charakter. Kompleks będzie wyróżniał się ogólnodostępnym placem i strefą pracy na świeżym powietrzu oraz amfiteatrem. Ma to być zarówno dobre miejsce do rozwoju biznesu, jak również przestrzeń służąca mieszkańcom Woli i całemu miastu. Powstający obecnie budynek C, w który zaoferuje ponad 12 tys. mkw., ma być gotowy w pierwszych miesiącach przyszłego roku. Biurowiec B z około 17 tys. mkw. powierzchni zostanie oddany w pierwszym kwartale 2019 roku. Za dwa i pół roku inwestor planuje rozpocząć budowę wysokościowca z 41 tys. mkw. Cały kompleks ma zostać ukończony w 2021 roku.

Mennica Legacy Tower

Przy skrzyżowaniu ulic Prostej i Żelaznej realizowana jest już także Mennica Legacy Tower. Powstanie tu 140 metrowy wieżowiec i 43 metrowy budynek o łącznej powierzchni 65 tys. mkw. Deweloper zapowiada, że niższy biurowiec, w którym znajdzie się ponad 14 tys. mkw., zostanie ukończony pod koniec 2018 roku. Wysokościowiec ma być gotowy w trzecim kwartale 2019 roku.

Jak czytamy w komunikacie inwestora, „Efekt lekkości i dynamiki bryły został osiągnięty dzięki zastosowaniu subtelnych zaokrągleń, podziału fasady oraz całkowicie przeszklonego lobby o wysokości 12 metrów. Pomiędzy budynkami kompleksu zaprojektowano pasaż miejski, który jako nowy szlak pieszy będzie docelowo prowadził od ulicy Prostej aż do ulicy Grzybowskiej. Pozwoli to na stworzenie atrakcyjnej przestrzeni publicznej w postaci ogólnodostępnego placu miejskiego z fontanną, elementami małej architektury i zieleni, który stanie się nowym miejscem spotkań dla okolicznych mieszkańców i najemców budynku”.

Varso Tower – nowy symbol Warszawy

Z tarasu widokowego położonego na wysokości 230 metrów (Pałac Kultury i Nauki ma 231 m), który znajdował się będzie w Varso Tower, będziemy mogli spojrzeć dopiero w 2020 roku. Drapacz chmur ma mierzyć wraz z iglicą 310 metrów i będzie najwyższym budynkiem w Polsce. Inwestycja, którą realizuje HB Reavis w sąsiedztwie dworca Centralnego, na parceli rozciągającej się wzdłuż ulicy Chmielnej w kierunku Żelaznej, przyniesie aż 140 tys. mkw. powierzchni biurowo-usługowej.

Poza zaprojektowanym w pracowni Foster + Partners wysokościowcem, na terenie nowego, warszawskiego centrum biznesowego znajdą się dwa niższe budynki, od których inwestor zaczął budowę. Mają zostać oddane do użytku w 2019 roku. Wyrosną kaskadowo ze wspólnego, kilkupiętrowego podium o kamiennej elewacji i stworzą nową, śródmiejską pierzeję. Oprócz biur, będą tu pasaże ze sklepami, punktami usługowymi, restauracjami i kawiarniami.

Smukły, 53 piętrowy wieżowiec o eleganckiej, szklanej elewacji, zwieńczony 80-metrową iglicą, ma stać się zaś nowym symbolem Warszawy.

The Warsaw Hub

Do połowy 2020 roku ma zakończyć się budowa inwestycji The Warsaw Hub. To największy projekt realizowany obecnie przez Ghelamco Poland. Trzy wieże, które powstają u zbiegu Towarowej i Prostej, zaoferują około 113 tys. mkw. wielofunkcyjnej przestrzeni. Po Warsaw Spire to kolejny projekt realizowany przez tego dewelopera w rejonie ronda Daszyńskiego.

The Warsaw HUB zaoferuje wysokiej klasy przestrzeń biurową, centrum konferencyjne oraz 3 i 4 gwiazdkowy hotel. Kompleks zapewni także przestrzeń coworkingową i będzie siedzibą The Heart Warsaw – centrum współpracy korporacji i startupów. To także jeden z projektów, który wykreuje nową przestrzeń publiczną w postaci miejskich pasaży, zaaranżowanych w podobny sposób jak na pobliskim placu Europejskim.

Inwestycja obejmuje budowę trzech wież, dwóch 130-metrowych i 85-metrowej, osadzonych na wspólnej, blisko 100-metrowej podstawie. Budynki stworzą spójną, wielkomiejską pierzeję wzdłuż ulicy Towarowej.

Spinnaker Tower

Firma Ghelamco przygotowuje też do budowy wysokościowiec Spinnaker Tower, który stanie w kwadracie ulic: Prosta, Wronia, Pańska i Towarowa. Budynek ma mieć 172 metrów, a licząc z urządzeniami technicznymi będzie sięgał 203 metrów. Na 46 kondygnacjach mają znaleźć się biura o powierzchni około 40 tys. mkw. Termin rozpoczęcia budowy wieży inwestor uzależnia od tempa komercjalizacji kompleksu The Warsaw HUB.

Browary Warszawskie

W centralnej części Warszawy swój flagowy projekt realizuje także Echo Investment. W Browarach Warszawskich, poza częścią mieszkaniową, znajdą się także obiekty biurowe. W budynkach, które powstaną w kwadracie ulic Grzybowska, Wronia, Chłodna i Krochmalna zaprojektowane zostało 1000 mieszkań, 50 tys. mkw. biur oraz 4 tys. mkw. powierzchni usługowej. Będzie również atrakcyjna przestrzeń publiczna, której ozdobą mają być odrestaurowane, zabytkowe zabudowania starego browaru.

Od strony ulicy Grzybowskiej wyrosną dwa kilkunastopiętrowe biurowce o kaskadowym kształcie. Jak podkreśla inwestor „plan zagospodarowania dawał możliwość budowy tu nawet 130 metrowych wieżowców, ale takie budynki zacieniałyby resztę działki. Dlatego obniżyliśmy budynki”. Deweloper zapowiada zakończenie budowy wszystkich etapów inwestycji na terenie Browarów Warszawskich do 2020 roku.

Skyliner

Przy rondzie Daszyńskiego trwają już także prace nad budową 195 metrowego wysokościowca Skyliner. Wieża stanie bezpośrednio przy stacji metra. W czterokondygnacyjnej, ogólnodostępnej części, która utworzy podium wieżowca, znajdą się sklepy i punkty usługowe, a w 15-metrowym lobby zaprojektowane zostały efektowne schody. Na trzydziestu wyższych piętrach smukłego, eleganckiego budynku mieścić się będą wysokiej jakości biura.

Dominantą, usytuowaną nad głównym dachem na wysokości 165 metrów, będzie podświetlona „latarnia”, stanowiąca przedłużenie elementów znajdujących się na elewacji. Jej wnętrze będzie efektownym podwyższeniem przestrzeni restauracji znajdującej się na najwyższych piętrach. Elewacje budynku zostały podzielone pasami kondygnacji technicznych, tworząc swoiste rozcięcia szklanych fasad na wysokości połowy budynku oraz pomiędzy podium i częścią wieżową.

Prace nad budową obiektu, który dostarczy ponad 43 tys. mkw. powierzchni biurowej i 3 tys. mkw. powierzchni przeznaczonej pod usługi i handel, mają zakończyć się w 2021 roku.