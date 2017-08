Czy wiesz czego będą uczyć w zreformowanej podstawówce? QUIZ

Nowa, zreformowana podstawówka będzie inna niż ta, którą pamiętamy. To, czego nauczą się uczniowie opisane zostało szczegółowo w podstawie programowej. To właśnie w oparciu o ten dokument przygotowaliśmy pytania do naszego quizu. Czy zgadniesz, czego od września będą się uczyć dzieci?