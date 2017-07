Dlaczego szkoły nie zatrudniają psychologów i pedagogów? NIK: sytuacja jest dramatyczna

NIK jest w swojej ocenie jednoznaczny – sytuacja jest dramatyczna, bo wielu młodych ludzi boryka się z depresją. Z tego powodu śmiercią zakończyło się blisko 4 tys. prób samobójczych w 2011 r. i ponad 6 tys. w 2014 r.

Tymczasem w ponad 44 proc. szkół nie zatrudniono specjalistów, którzy mogą pomóc uczniów. Najgorzej jest w technikach (psychologów i pedagogów nie ma w 60 proc. szkół) i w zasadniczych szkołach zawodowych (55 proc.).

Specjaliści są niezbędni, bo jak wskazują dyrektorzy szkół i poradnie psychologiczno-pedagogiczne problemów jest niezmiernie dużo. Oprócz depresji to także trudności w nauce, przemoc i agresja, uzależnienia od gier komputerowych i internetu, sięganie po używki.

Uczniów potrzebujących pomocy z roku na rok przybywa. Najdobitniej pokazują to statystyki. W Poradni Psychologiczno Pedagogicznej nr 2 Chełmie w roku szkolnym 2013/14 wydano 107 opinii o trudności w uczeniu się, rok później – 125, a w kolejnym roku - 162. Wzrosła także liczba opinii dotyczących dojrzałości szkolnej 6-latków. W roku 2013/14 wydano 63 takie dokumenty, a w kolejnym roku już 159.

Kontrola NIK objęła też szkoły. Według rodziców, mankamentem pracy szkoły jest zbyt duże obciążenie uczniów nauką (29 proc. ankietowanych). Ponadto rodzice wymieniali zbyt dużą liczbę uczniów w klasie (27 proc.) i związany z tym brak indywidualnego podejścia nauczycieli do dzieci (28 proc.).

We wszystkich szkołach kontrolowanych przez NIK wystąpiły przypadki organizowania zajęć bez uwzględniania zasad higieny pracy umysłowej. W Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 6 im. K. Janczykowskiego w Chełmie liczba godzin lekcyjnych w poszczególnych dniach tygodnia wahała się od 5 do 8. Zajęcia nie rozpoczynały się o stałej porze. W niektóre dni bezpośrednio po sobie następowały też zajęcia wiążące się z pracą statyczną i potrzebą długotrwałej koncentracji np. matematyka, fizyka i chemia, co jest niewłaściwe. Kolejne plany lekcji mają być już układane w inny sposób.