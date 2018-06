"Dobry start": 300 zł dla ucznia. Wcześniej złożysz wniosek, wcześniej dostaniesz pieniądze

Chodzi o jednorazowe świadczenie w wysokości 300 zł. Co roku będzie ono przysługiwać każdemu uczącemu się dziecku. Jedynym warunkiem otrzymania pieniędzy jest złożenie przez rodziców odpowiedniego wniosku.

– Od 1 lipca będzie można składać je elektronicznie. Te w formie papierowej będą przyjmowane od sierpnia w tych samych miejscach, w których składane są wnioski o inne świadczenia – mówi Krzysztof Michałkiewicz, wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej.

Na dopełnienia formalności rodzice będą mieli czas do końca listopada. – Chcemy żeby ci, którzy złożą wnioski w lipcu i sierpniu, pieniądze otrzymali do końca września. Według danych CBOS w ubiegłym roku na wyprawkę szkolną rodzice wydali średnio 686 zł. Dla wielu rodzin jest to spory wydatek. Te 300 zł jest konkretnym wsparciem – przekonuje wiceminister.

W całym kraju programem „Dobry start” ma zostać objętych ok. 4,6 mln dzieci.