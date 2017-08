Duże zmiany w szkołach. Wycieczki klasowe, lekcje historii, nowa lista lektur

Lekcje historii mają rozbudzać w uczniach miłość do ojczyzny, a wycieczki szkolne przypominać o dawnej świetności i wielkości Rzeczpospolitej. Wprowadzane od 1 września zmiany bulwersują część pedagogów. Wątpliwości mają też rodzice.

We wrześniu uczniowie zreformowanych ośmioletnich podstawówek rozpoczną naukę w oparciu o nowe programy. Najwięcej kontrowersji wzbudza zawartość podręczników do historii.

– Istotną zmianą jest położenie nacisku na aspekt wychowawczy, patriotyczny i emocjonalny. Chodzi o rozbudzanie w uczniach miłości do ojczyzny – mówi nauczyciel historii w jednej z podstawówek na lubelskim Czechowie. – Na piedestał stawiani są np. żołnierze wyklęci. Nie ma miejsca na wątpliwości związane z ich postępowaniem. Wydaje mi się, że celem tak skonstruowanego programu jest hodowanie mięsa armatniego, a nie ludzi żyjących w oparciu o mądry nowoczesny patriotyzm.

Ministerstwo Edukacji Narodowej zaleca również, by „wychowanie patriotyczne obejmowało wycieczki do ważnych miejsc historycznych dawnej Rzeczypospolitej pozostających poza naszymi granicami”.

– W zagranicznych mediach przeczytałem, że pod obecną władzą Polska ma zakusy mocarstwowe i chciałaby odzyskać Kresy Wschodnie. Wtedy mnie to rozśmieszyło, ale po przeczytaniu tego zapisu nie jestem już taki pewny – przyznaje historyk z Zamościa.

Wątpliwości mają także nauczyciele języka polskiego. Chodzi głównie o zmiany w spisie lektur.

– Wszyscy wiemy, że dzieci i młodzież nie czytają. Liczyłam na to, że na listę trafią książki, które ich zaciekawią i zachęcą do lektury, a jest wręcz przeciwnie – komentuje polonistka z Lublina. Jako przykład podaje umieszczenie w spisie lektur obowiązkowych dla klas I-VI fragmentów „Pana Tadeusza” i całości tej pozycji w kolejnych latach. – Czy ta książka nie powinna być omawiana, tak jak dotychczas, w szkole ponadpodstawowej? Dzieci na pewno się nią nie zachwycą, a podejrzewam, że dodatkowo zniechęcą do czytania – podejrzewa nauczycielka.

Część rodziców uczniów podstawówek zastanawia się, czy zgodzić się na udział ich dzieci w zajęciach z „Wychowania do życia w rodzinie” (te lekcje nie są obowiązkowe).

– Gdyby zajęcia nie miały zacięcia ideologicznego nie miałbym najmniejszych wątpliwości – mówi pan Michał, rodzic ucznia lubelskiej Szkoły Podstawowej nr 28. – Czekam na szczegóły, ale informacje o tym, że dzieci będą dokonywały moralnej oceny stosowania środków antykoncepcyjnych i kultywowały wartości życia poczętego nieco mnie przerażają. Wolałbym żeby moje dziecko uczyło się w oparciu o rzetelne ustalenia naukowe, a nie o ideologię serwowaną przez kościół.

W komentarzu do podstawy programowej czytamy, że prezentowane uczniom treści „powinny odzwierciedlać wartości, które Jan Paweł II nazwał „duchowym fundamentem Europy”. – Wszystko wskazuje na to, że będzie to po prostu religia bis – komentuje pan Michał.

Nowa lista lektur

Z listy lektur obowiązkowych znikają m.in. „Bracia Lwie Serce”, „Pinokio” i „Bajki robotów” Stanisława Lema. W zamian trafił tu m.in. komiks o Kajku i Kokoszu. Zamiast „W pustyni i w puszczy” Sienkiewicza uczniowie poznają „Quo vadis” i „Latarnika”. Do listy lektur obowiązkowych dopisano także fraszki Jana Sztaudyngera i aforyzmy Stanisława Jerzego Leca. Na liście lektur uzupełniających w miejsce fragmentów „Pamięci i tożsamości” Jana Pawła II wpisano „Przekroczyć próg nadziei”. Zrezygnowano zaś z „Widzieć przez trzy dni” Heleny Keller.