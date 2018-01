Egzamin ósmoklasisty. Przykładowe arkusze i odpowiedzi

Egzamin ósmoklasisty, to nowy pomysł ministerstwa wprowadzony w ramach reformy edukacji. Zdawać go będą uczniowie kończący 8-letnią szkołę podstawową. Pierwszy taki egzamin odbędzie się w 2019 roku. Podchodzić do niego będą uczniowie, którzy są teraz w klasie siódmej.

Niedawno pojawiły się przykładowe arkusze egzaminacyjne i odpowiedzi z języka polskiego, matematyki i z języków obcych (m.in. angielskiego). CKE opublikowała je, by przybliżyć uczniom nowy egzamin.

Egzamin ósmoklasisty będzie obejmować trzy przedmioty obowiązkowe: polski, matematykę i język obcy - oraz egzamin z jeszcze jednego przedmiotu do wyboru (biologii, chemii, fizyki, geografii lub historii). Będzie trwać trzy dni (ze względu na okres przejściowy, egzamin z przedmiotu dodatkowego po raz pierwszy odbędzie się dopiero w roku szkolnym 2021/2022).

Wynik z egzaminu będzie mieć wpływ na przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.