Które powiaty najlepsze na maturze? Duże różnice między liceami a technikami

Najwyższym wynikiem z języka polskiego mogą się poszczycić maturzyści z Zamościa. Do matury podchodziło tam 1670 osób, które osiągnęły średni wynik 64 proc. Kolejni byli uczniowie z powiatu łukowskiego (62 proc.), powiatu włodawskiego (59 proc.) oraz tomaszowskiego i bialskiego (po 58 proc.). Najniższy średni wynik 48 proc. uzyskali maturzyści z powiatu parczewskiego.

Obowiązkowy egzamin dojrzałości z matematyki najlepiej poszedł uczniom z Lublina i z pow. łukowskiego, którzy uzyskali średnio 60 proc. Tylko jeden punkt procentowy mniej uzyskali uczniowie z powiatu puławskiego. W statystykach najgorzej wypadają natomiast uczniowie z pow. chełmskiego (32 proc.).

Ostatnim obowiązkowym egzaminem maturalnym był język obcy. Z językiem angielskim najlepiej poradzili sobie maturzyści z Lublina (4002 osoby – 76 proc.), Białej Podlaskiej (921 osoby – 72 proc.) i powiatu puławskiego (1026 osób – 71 proc.).

Z kolei w języku niemieckim bezkonkurencyjni okazali się uczniowie z powiatu ryckiego (ale pisały go tam tylko dwie osoby), otrzymując średnio 98 proc. Jedna osoba zdająca w pow. hrubieszowskim otrzymała 96 proc., a pięciu maturzystów z powiatu włodawskiego zdobyło 85 proc.

Tegoroczni maturzyści mogli też wybierać wśród 13 przedmiotów dodatkowych. W biologii najlepiej wypadli uczniowie z Lublina, zdobywając średnio 44 proc., z Chełma – 42 proc. i pow. łukowskiego – 41 proc. Najlepszą znajomością chemii wykazali się uczniowie z pow. łukowskiego (61 proc.). Za nimi z 50 proc. wynikiem uplasowali się uczniowie z Lublina i pow. biłgorajskiego (46 proc.). Egzaminem z fizyki mogą pochwalić się ponownie uczniowie z pow. łukowskiego (51 proc.), Białej Podlaskiej (50 proc.) i pow. krasnostawskiego (49 proc.). W geografii najlepsi byli uczniowie z pow. krasnostawskiego (38 proc.), Lublina (37 proc.) oraz pow. hrubieszowskiego i łukowskiego (po 36 proc.).

Historia to kolejny sukces uczniów z pow. łukowskiego (36 proc.), tomaszowskiego (35 proc.) i Lublina (34 proc.). Informatyka przyniosła szczęście maturzystom z pow. biłgorajskiego (45 proc.), włodawskiego (41 proc.) oraz Lublina i pow. parczewskiego (po 39 proc.). Z egzaminu z wiedzy o społeczeństwie najwięcej, bo 38 proc., otrzymali absolwenci szkół średnich z pow. biłgorajskiego. Za nimi w statystykach przygotowanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną uplasowali się uczniowie pow. łukowskiego, włodawskiego i z Lublina (po 30 proc.).

W rozszerzonym egzaminie z matematyki najlepiej poradzili sobie uczniowie z Zamościa (48 proc.), Lublina (44 proc.) oraz pow. łukowskiego i puławskiego (po 43 proc.). W zmaganiach z językiem polskim wysoka wiedzą wykazali się uczniowie z pow. lubelskiego (63 proc.), z Lublina (59 proc.) oraz powiatu krasnostawskiego (55 proc.), a z językiem angielskim – pow. łukowskiego (65 proc.), Lublina (64 proc.) i pow. puławskiego (63 proc.).

Maturalne statystyki pokazują też ogromne dysproporcje absolwentów liceów ogólnokształcących i techników. Egzamin obowiązkowy z języka polskiego we wszystkich ogólniakach Lubelszczyzny najlepiej napisali absolwenci Zamościa, otrzymując średnio 68 proc. Najlepsi uczniowie techników z pow. łukowskiego otrzymali natomiast jedynie 58 proc. To bardzo mało biorąc pod uwagę, że najgorsze wyniki wśród licealistów to 52 proc. (w pow. zamojskim i hrubieszowskim). W przypadku egzaminu z matematyki najlepszy wynik wśród licealistów osiągnęli uczniowie z pow. łukowskiego (66 proc.), a wśród absolwentów techników – pow. puławskiego (54 proc.). Obowiązkowy egzamin z jęz. angielskiego najlepiej napisali licealiści z Lublina (79 proc.), a najgorzej z pow. chełmskiego (51 proc.). W technikach to odpowiednio 68 proc. w Lublinie i zaledwie 41 proc. w pow. janowskim.