Kursy, konkursy i programy dla uczniów

Drugi semestr w szkołach to także czas konkursów edukacyjnych oraz ubiegania się o stypendia. Sprawdziliśmy, co czeka naszych uczniów.

Ruszyła ósma już edycja programu „Marzenie o Nauce” Edukacyjnej Fundacji im. prof. Romana Czerneckiego. Uczniowie III klas gimnazjów, którzy uzyskali co najmniej 4,5 w średniej ocen za pierwszy semestr i zamieszkują na stałe w miejscowości do 30 tysięcy mieszkańców (a dochód w ich rodzinach na jedną osobę nie przekracza 900 zł netto) mogą ubiegać się o przyznanie stypendium pokrywającego opłaty szkolne, koszty ubezpieczenia oraz zakwaterowania i wyżywienia w szkolnej bursie, zakup podręczników, sfinansowanie wycieczek klasowych i nauki języka angielskiego. Podczas ferii i wakacji stypendyści będą mieli także zapewnione wyjazdy na obozy narciarskie i windsurfingowe. Warunkiem przyznania gotówki jest przyjęcie do jednego z liceów współpracujących z Fundacją (lista znajduje się na stronie www.efc.edu.pl). Wniosek składać można do końca marca.

Do 7 marca zespoły składające się z siedmiu uczniów szkół ponadpodstawowych i nauczyciela mogą zgłaszać się do ogólnopolskiego konkursu edukacyjnego „Na tropie”. Zadaniem uczestników jest poszukiwania wątków norweskich w Polsce i polskich w Norwegii oraz miejsc ważnych dla obu krajów oraz ciekawe zaprezentowanie ich w formie anglojęzycznego wideo. Każdy z członków trzech zwycięskich zespołów otrzyma voucher na zakup sprzętu sportowego (o wartości 700, 500 i 300 zł). Dodatkowo, do każdej ze zwycięskich szkół trafi bon podarunkowy w wysokości 3 000 zł na zakup sprzętu sportowego. Szczegóły na www.konkursnatropie.pl.

Centrum Edukacji Obywatelskiej rozpoczęło rekrutację do programów edukacyjnych związanych z aktywnością obywatelską oraz tematyką migracyjną. W ramach czwartej edycji bezpłatnego, ogólnopolskiego projektu „Rozmawiajmy o uchodźcach. Klub Dobrej Rozmowy” nauczyciele siódmych klas szkoły podstawowej i gimnazjum wraz z uczniami tworzyć będą w swoich szkołach miejsca do wyważonej i prowadzonej w atmosferze szacunku rozmowy na temat współczesnej migracji oraz uchodźstwa. Szczegóły na www.migracje.ceo.org.pl.

Celem programu „Młodzi w Akcji” jest promowanie wiedzy na temat społeczności lokalnej oraz pokazanie sposobów, dzięki którym uczestnicy i uczestniczki mogą aktywnie działać w swoim najbliższym otoczeniu. Prowadząc lokalne projekty na rzecz mieszkańców i mieszkanek okolicy, młodzi ludzie dogłębnie poznają miejsce, w którym żyją, oraz zdobywają kompetencje przydatne w dorosłym życiu, zyskują poczucie sprawstwa i pewność siebie. Aby się zgłosić wystarczy do 4 marca wypełnić formularz na mlodziwakcji.ceo.org.pl/rekrutacja.

Szkoły podstawowe z Lublina i Chełma mogą włączać się już do trzeciej edycji konkursu matematycznego „Puchacz Piotr” dla uczniów klas 1-3 organizowanego przez Centra Nauczania MathRiders. – Celem konkursu jest popularyzacja matematyki wśród dzieci rozpoczynających swoją karierę szkolną. W pełni finansujemy całe przedsięwzięcie, ponieważ chcemy dać uczniom równe szanse na zmierzenie się z tym przedmiotem i zaprezentowanie własnych umiejętności. Na wszystkich etapach, uczestnicy muszą udzielić pisemnej odpowiedzi na pytania otwarte. Poziom zadań został dostosowany do wieku dzieci, jednakże może wykraczać poza podstawę programową, obowiązującą w szkołach – mówi organizator konkursu, Małgorzata Grymuza z MathRiders Polska.

Udział uczniów w rywalizacji jest bezpłatny, a na finalistów czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe oraz vouchery na bezpłatne kursy nauki matematyki w Centrach Nauczania MathRiders. Zgłoszenia przyjmowane są pod adresem: lubiematematyke@vp.pl