"Mamy rzeszę bardzo dobrze wykształconych bezrobotnych". Będą namawiać do nauki zawodu

W tym roku szkoły zawodowe zostały zastąpione przez szkoły branżowe. Zmiana nie dotyczy wyłącznie nazewnictwa, ale też lepszego związania szkół zawodowych z rynkiem pracy, zwiększenia wpływu pracodawców, umożliwienia wprowadzenia kształcenia dualnego. Nie zachęciło to jednak absolwentów gimnazjów do wstępowania do tego typu placówek. W Lublinie, gdzie naukę mogło w nich kontynuować ponad tysiąc osób ostatecznie zrobiło to niespełna 300.

– Najwięcej młodych osób wciąż wybiera wykształcenie ogólne i zapisuje się do liceów, a potem idzie na studia. To sprawia, że mamy już rzeszę bardzo dobrze wykształconych bezrobotnych przy jednoczesnym braku dobrze wykształconych fachowców – mówi Tadeusz Głaz, członek Branżowej Komisji Fryzjerstwa przy Izbie Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Lublinie i jednocześnie fryzjer z 30-letnim stażem pracy. – Powinniśmy to zmieniać i zachęcać nastolatków do zdobywania zawodu. Dzięki temu nie tylko będą mogli zarabiać zaraz po zakończeniu szkoły, ale i wykonywać kreatywną, dającą zadowolenie pracę.

Żeby pokazać, że nauka zawodu nie jest nudna i pozwala na stworzenie naprawdę dobrych, modnych i ciekawych rzeczy przekonać rówieśników mają sami uczniowie.

W Auli Centrum Kongresowego AGRO II (ul. Akademicka 15) zaprezentują się m.in. kucharze, piekarze, cukiernicy i mechanicy samochodowi. W trakcie imprezy odbędą się też XXI Mistrzostwa Fryzjerstwa, w których zaprezentuje się 36 zawodników z całej Lubelszczyzny. Ich zadaniem będzie wykonanie na tzw. główkach treningowych wyciskania fal na mokro, strzyżenia damskiego i męskiego, uczesania męskiego i damskiego oraz układania fryzur ślubnych.

– Zwycięscy mistrzostw zostaną zakwalifikowani do Mistrzostw Polski – dodaje Głaz, który jest także współorganizatorem imprezy. – Mam nadzieję, że efekty tych prac przekonają wielu widzów, że warto się uczyć fryzjerstwa. Jestem przekonany, że jeśli ktoś chce zdobyć te umiejętności i angażuje się na praktykach na pewno znajdzie pracę zaraz po zakończeniu szkoły.

Wstęp na obie imprezy bezpłatny.