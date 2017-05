Matura 2017 z języka polskiego w tym roku nie należała do najtrudniejszych. Puławscy maturzyści z którymi rozmawialiśmy, byli dobrej myśli.

– Jeśli uczyło się przez trzy lata to nikt z tą maturą nie powinien mieć problemu. Wystarczyło znać lektury – mówi Magda z I LO im. ks. A.J. Czartoryskiego, która przyznaje, że osobiście nastawiała się na tematy oparte o "Dziady" lub "Pana Tadeusza" Adama Mickiewicza.

Tymczasem wśród maturalnych zadań znalazła się rozprawka, temat otwarty dotyczący pracy i pasji, czy fragment "Wesela" Stanisława Wyspiańskiego, który należało rozpoznać.

– Jeśli człowiek się przygotował to nic było trudne. Ja wybrałem tą rozprawkę, pisałem o pasji potrzebnej do wykonywania każdej pracy – mówi Kamil z Zespołu Szkół Technicznych. Zadowoleni z matury są także Mariusz, Natalia i Mateusz z I LO. – Tematy były bardzo łatwe i szczerze mówiąc to próbne matury były trudniejsze. Wszyscy chyba pisaliśmy rozprawkę odnosząc się do "Dżumy" lub "Ludzi Bezdomnych" – mówią trzecioklasiści, którzy, jak przyznali, najbardziej obawiają się przedmiotów rozsrzerzonych. – Bo wtedy może się trafić wszystko i trudno się do tego przygotować – wyjaśniają.

Jak się okazuje, większość pytanych przez nas absolwentów do matury przygotowywała się nie tylko w szkole. Zdaniem młodzieży, dodatkowe korepetycje są bardzo przydatne. – One motywują. Bez nich chyba nie chciałoby się nam robić czegoś wiecej ponad to, co musimy – tłumaczą.

Matura 2017 język polski ODPOWIEDZI i arkusze z CKE

Jeszcze dzisiaj na naszej stronie opublikujemy arkusze z zadaniami z matury 2017 z polskiego, a następnie sugerowane odpowiedzi. Zaglądajcie na naszą stronę: Matura 2017 polski. ODPOWIEDZI i arkusze CKE sprawdź TUTAJ

Matura 2017 - matematyka już w piątek

W piątek kolejny dzień egzaminów. Maturzyści zmierzą się z królową nauk – matematyką, a po niedzieli czeka ich język obcy oraz przedmioty dodatkowe.