Język polski to, oprócz matematyki i języka obcego, jeden z trzech obowiązkowych przedmiotów do zaliczenia w części pisemnej matury.

Matura 2017 polski - jakie będą tematy? Przewidywania, tematy wypracownia, przecieki z CKE?

Tradycyjnie największe emocje wśród uczniów budzi temat wypracowania. – Moim zdaniem może pojawić się zadanie związane z "Lalką", ponieważ od dawna nie było na maturze tematu dotyczącego tej lektury. Ostatnio dużo mówi się też o Żołnierzach Wyklętych, dlatego nie zdziwiłabym się gdybyśmy mieli napisać coś na ich temat – mówi Gabriela, maturzystka z Zespołu Szkół nr 2 w Tomaszowie Lubelskim.

Dziewczyna przyznaje, że jest trochę zestresowana. W podobny sposób swoje odczucia opisuje Mikołaj – maturzysta z III Liceum Ogólnokształcącego w Lublinie. – Pocieszam się jednak tym, że w podobnej sytuacji są tysiące osób z całej Polski. Odnośnie tematów wypracowania to nie mam jakichś szczególnych typów – mówi.

Jak co roku maturzyści szukają w internecie przecieków z matury z polskiego. Jednak nie ma raczej na co liczyć. Autorzy wpisów na forach, którzy oferują przecieki z CKE to najczęściej oszuści lub żartownisie.