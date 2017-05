• Jakie ma Pani wrażenia po przeczytaniu tegorocznych arkuszy maturalnych?

Pierwsze wrażenia są takie, że test był o dużo trudniejszy od tematów rozprawek. Pojawiały się zadania, których rozwiązanie mogło stanowić pewien problem dla maturzystów i wielu z nich będzie się dzisiaj głowiło nad tym, czy rzeczywiście dobrze napisali. Zadania wymagały naprawdę logicznego myślenia, bardzo uważnego, skoncentrowanego czytania tekstów. Zresztą zawsze podkreślałam, że trzeba je dwa razy przeczytać zanim się przystąpi do rozwiązywania zadań. Wymagały też takiego, powiedziałabym intelektualnego podejścia, użycia wyobraźni. Ale nie zdziwiłam się, ponieważ podobną sytuację dostrzegłam już w ubiegłym roku. Testy zaczynają być coraz bardziej wysublimowane, pytania coraz bardziej skłaniające maturzystę do myślenia, do tego żeby nie działał automatycznie.

• A tegoroczny temat rozprawki? (Praca – pasja czy obowiązek. Rozważ problem i uzasadnij swoje zdanie odwołując się do fragmentu „Ziemi planety ludzi” Antoine’a de Saint-Exupery’ego oraz do wybranych tekstów kultury. – red.)

Jak dla mnie temat marzenie. Z tego co dostaję w wiadomościach od maturzystów i słyszałam nawet na stacji benzynowej kiedy tankowałam samochód, to uczniom też się bardzo podobał. Mieli duże możliwości wyboru jeśli chodzi o lektury. Również i problem był tak przedstawiony, żeby można było wykorzystać więcej niż jedną opcję jakiegoś stanowiska. Dawał pole do popisu. Temat naprawdę wspaniały i takich samych życzę też przyszłorocznym maturzystom.