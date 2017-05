Matura ustna polski 2017. Tematy 11.05 [Kalkulator maturalny, TEMATY na maturę ustną z polskiego]

Matura ustna 2017 język polski. Czwartek 11.05 to kolejny dzień zdawania ustnych matur z polskiego. Jakie będą tematy na maturze ustnej? Kalkulator maturalny – co to jest? Sprawdź jakie tematy mogą się znaleźć na twojej maturze ustnej z języka polskiego.

Matura ustna 2017 z języka polskiego trwa od 8.05 do 20.05. Matura ustna z języka polskiego od 2015 roku wygląda inaczej niż wcześniej. Każdy uczeń losuje zadanie egzaminacyjne zawierające jakiś wytwór kultury: literacki, ikoniczny lub popularnonaukowy z zakresu wiedzy o języku i odnoszące się do niego polecenie. Ma 15 minut na przygotowanie. Potem wygłasza swoją wypowiedź, rozmawia też na wylosowany temat z egzaminatorami.

Matura ustna polski 2017 – tematy 11.05

Egzaminatorzy nie znają wcześniej pytań. Zapoznają się z nimi tuż przed egzaminem. – Każdego dnia szkoła uzyskuje hasło dostępu do pytań obowiązujących zdających w danym dniu w całej Polsce – mówiła nam w 2015 roku Dorota Hrapkowicz z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie. Jakie pytania będą na maturze ustnej z polskiego dzisiaj, czyli 11 maja? Podpowiedzi można szukać w kalkulatorze maturalnym.

Kalkulator maturalny - 11.05. Tematy na maturę ustną z języka polskiego 2017

Matura ustna 2017 z polskiego - tematy na 11.05. Będziemy stopniowo uzupełniać poniższe informacje (wasze tematy wysyłajcie na online@dziennikwschodni.pl ): * Temat 1: Obraz współczesnego społeczeństwa. Udziel odpowiedzi na podstawie obrazu Agora i utworów literackich * Temat 2: Obraz młodzieży w literaturze. Skorzystaj z fragmentu Dziadów Adama Mickiewicza * Temat 3: W jaki sposób temperament objawia się w języku mówiacego. Uzasadnij na podstawie fragmentu "Pana Tadeusza" Adama Mickiewicza * Temat 4: Czy życie pełne wyrzeczeń może być szczęśliwe? Omów na podstawie obrazu Gerrit Dou "Modlący się pustelnik" * Temat 5: * Temat 6: * Temat 7: * Temat 8: * Temat 9: * Temat 10: * Temat 11: * Temat 12: * Temat 13: * Temat 14: * Temat 15: * Temat 16: * Temat 17: * Temat 18: * Temat 19: * Temat 20: * Temat 21: * Temat 22: * Temat 23: * Temat 24: * Temat 25: * Temat 26: * Temat 27: * Temat 28: * Temat 29: * Temat 30: * Temat 31: * Temat 32: Tak było na maturze ustnej 2017 z polskiego wczoraj, czyli 10.05: * Temat 1: Ukryte pragnienia - na podstawie "Wesela": plakat, utwór i tekst literacki * Temat 2: Różnice międzypokoleniowe na podstawie fragmentu Ferdydurke Witolda Gombrowicza * Temat 3: "Jakie moga byc przyczyny i skutki nadużywania wyrazów modnych?" na podstawie tekstu "Niesamowicie ciężko" Jana Miodka * Temat 4: Nieszczęśliwa miłość jako temat w tekstach kultury. Rozwiń zagadnienie i odnieś się do obrazu Marcusa Stone'a "Love's daydream end" * Temat 5: W jaki sposób przedstawiana jest mądrość w tekstach na powstawie Trenu IX Jana Kochanowskiego * Temat 6: Portret kobiety w tekstach literackich na podstawie obrazu McEwoy "The Ear-Ring" * Temat 7: Czy pragnąc niewiele można być spełnionym człowiekiem. Na podstawie fragmentu tekstu Antonego De Mello "Zadowolony rybak" * Temat 8: Jakie procesy wpływają na zmianę języka. Co wpływa na to, że język żyje? * Temat 9: W jaki sposób w tekstach literackich przedstawiane są sylwetki żołnierzy? Nawiąż do obrazu "Czaty we mgle" Antoniego Piotrowskiego * Temat 10: Wspomnienia w życiu człowieka na podstawie wiersza Jana Lechonia "Mokotowska piętnaście" * Temat 11: Omów motyw zabawy na podstawie obrazu „Na swojską nutę, wg Wincentego Wodzinowskiego”. Odwołaj się do innych tekstów literackich * Temat 12: Na czym polega siła wewnętrzna człowieka? Powołaj się na fragment Dziadów cz. III * Temat 13: Jakie funkcje pełnią pytania? Na podstawie teksty Jerzego Bralczyka "Co tam, Panie w polityce?" * Temat 14: W jaki sposób wyobraźnia wpływa na kreowanie rzeczywistości? Na podstawie obrazu "Latająca szopy" Jacka Yerki * Temat 15: Jak w tekstach kultury przedstawiane są sceny bitew i walk? Odwołaj się do podanego fragmentu Pana Tadeusza (to był fragment z bitwą z Moskalami), całego utworu i innego tekstu kultury. * Temat 16: W jaki sposób twórcy wywołują nastrój? Odwoływać sie trzeba do obrazu "Melancholia" Edvarda Muncha i utworów literackich. * Temat 17: Jak w tekstach kultury ukazywana jest namiętnośc? Na podstawie tekst Josepha Conrada,odwołaj się do innych tekstów kultury * Temat 18: Jak język charakteryzuje bohatera? Odwołaj się do "Lalki" i innych tekstów kultury. * Temat 19: W jaki sposob artyści przedstawiają potęgę żywiołów, na podstawie obrazu "Burza na jeziorze Genezaret" i tekstów literackich * Temat 20: Dekadentyzm, nuda, zwątpienie w podanym fragmencie utworu Orzeszkowej "Nad Niemnem" * Temat 21: Jakie są przyczyny przenikania języka potocznego do innych odmian? * Temat 22: Jak artyści przedstawiają upływ czasu na podstawie obrazu "Czas odbiera urodę" * Temat 23: Jak ukazywany jest człowiek w obliczu wojny na podstawie wiersza Krzysztofa Kamila Baczyńskiego "Z głową na karabinie" * Temat 24: Jakie refleksje na temat ludzkiego życia wyarażają artyści w swoich dziełach? Na podstawie obrazu Gustava Klimta "Śmierć i życie" * Temat 25: Jak twórcy ukazują w swoich dziełach gospodarza na podstawie fragmentu "Granicy" Zofii Nałkowskiej * Temat 26: W jakim celu artyści wykorzystują formę listu. Wykorzystaj fragment wiersza Tadeusza Różewicza * Temat 27: Czy czas wpływa na zachowanie człowieka? Czas jako czynnik determinujacy zachowanie człowieka. Wyjaśnij na podstawie obrazu "Ilustracja prasowa" Janusza Kapusty i tekstów literackich * Temat 28: Jakie wydarzenia wpływają na człowieka, zmieniając jego postawy moralne? * Temat 29: Jakimi środkami stylistycznymi i w jakim celu artyści prezentują wady człowieka na podstawie bajek Krasickiego "Kruk i Lis". * Temat 30: Czy rzeczywistość powinna być kreowana czy odzwierciedlana? Na podstawie plakatu Szczepana Sadurskiego i dwóch tekstów literackich. * Temat 31: Radosć poznania czy rozczarowanie poznaną wiedzą. Na podstawie "Fausta" Goethego * Temat 32: Manipulacja i środki językowe. Jakie są używane? Na podstawie tekstu Anny Gródeckiej "Techniki manipulacji w tekstach kultury"

Kalkulator maturalny. Co to jest?

Chodzi o to, że do przeprowadzenia egzaminu maturalnego w maju 2017 r. Centralna Komisja Egzaminacyjna we współpracy z okręgowymi komisjami egzaminacyjnymi przygotowała 1 187 zadań do części ustnej egzaminu z języka polskiego i języków mniejszości narodowych, regionalnych i etnicznych. System działa też tak, że pytania o tej samej godzinie pojawiają się w całej Polsce. Potem pytania mają się powtarzać jeszcze tego samego dnia i autorzy kalkulatora maturalnego przekonują, że są w stanie przewidzieć jakie pytania padną w późniejszych godzinach zdawania matur.

Kalkulator maturalny. Czy to działa?

Jednak według naszych informacji szansa na to, że trafimy na ustnej maturze na pytanie, na które już ktoś odpowiadał i opublikował je na maturalnej giełdzie jest minimalna. W prawdzie istnieje baza pytań, która jest dostarczana do szkół, ale istnieje też specjalny system ich zadawania. We wszystkich szkołach, o tej samej godzinie uczniowie przystępujący do egzaminu losują z tego samego zestawu pytań, a po udzieleniu odpowiedzi komisja odrzuca „wykorzystane” już zagadnienia dokładając do puli kolejne z dostarczonego kompletu. Ogranicza to niemal do zera możliwość ich ponownego wykorzystania przez osoby odpowiadające później.

Matura ustna 2017 z polskiego - jak wygląda? Tematy. Symulacja egzaminu ustnego

