Nauczycielka na miarę XXI wieku z woj. lubelskiego. Tak wyglądają lekcje

Do ogólnopolskich zmagań dyrektorzy szkół podstawowych z całej Lubelszczyzny zgłosili 12 nauczycieli wykorzystujących podczas prowadzonych przez siebie zajęć nowoczesne technologie.

Na podstawie zamieszczonych w internecie filmów pokazujących nowatorski sposób wykorzystania pomocy dydaktycznych jury stwierdziło, że najlepiej zadanie to wypełnia nauczycielka z Zamościa, która otrzymała tytuł „Nauczyciela-Innowatora” oraz nagrodę rzeczową Ministra Edukacji Narodowej.

– Z tablicy interaktywnej, e-booków, czy programów internetowych zaczęłam korzystać w swojej pracy trzy lata temu – opowiada Aleksandra Luchowska-Bartnik. – Na początku wymagało to ode mnie znacznie większej pracy w domu i znacznie dłuższego niż wcześniej przygotowania się do lekcji. Musiałam sama przećwiczyć działanie tablicy; przejrzeć animacje, które mogę wykorzystywać na lekcji; czy stworzyć quizy, jakie będą rozwiązywać moi uczniowie. Było warto. Nowoczesne metody pomagają w przyswojeniu bardzo trudnej wiedzy matematycznej. Sprawiają też, że zajęcia stają się dla dzieci znacznie ciekawsze, a co za tym idzie - chętniej się w nie angażują.