"Nieustannie goniąc sny". Licealista z Lublina i marzenia o Belgii

Michał jest licealistą, który chce przez rok mieszkać i uczyć się w flamandzkiej części Belgii. Umożliwia mu to udział w programie AFS. Żeby marzenie się spełniło potrzebne są jednak pieniądze. Na ich zebranie są zaledwie dwa tygodnie.

– Pochodzę z małej wsi w gminie Zakrzew, ale mieszkam w Lublinie – opowiada Michał Goch. – Uczę się, ale staram się też pracować nad sobą i znajduję okazje, żeby przeżyć coś nowego. Stąd staż w telewizyjnym programie „The Voice of Poland”, uczestniczenie w obradach polskiego parlamentu, czy występy z chórem szkolnym „Kantylena” na scenie Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu. Dobrze radzę sobie także z nauką. W ubiegłym roku udało mi się zakwalifikować do trzech konkursów o mediach, prawach człowieka i wiedzy o społeczeństwie – opowiada 17-letni uczeń i przewodniczący samorządu szkolnego III Liceum Ogólnokształcącego.

W ubiegłym roku nastolatek zaangażował się w wymianę międzynarodową. Najpierw gościł u siebie kolegę z Niemiec, a potem pojechał do niego z rewizytą.

Goch zamarzył o włączeniu się w program AFS Programy Międzykulturowe. W rekrutacji udział biorą osoby w wieku 14-18 lat. Kwalifikowane są te, które mogą się m.in. poszczycić dobrymi wynikami w szkole oraz ciekawymi zainteresowania i działalnością pozaszkolną.

– W jego ramach możliwy jest wyjazd na rok szkolny do jednego z kilkudziesięciu krajów na wymianę międzykulturową – mówi.

Przeszkodą w osiągnięciu celu są pieniądze. Umowę podpisać można najpóźniej 9 lutego dlatego do tego czasu chłopak musi zebrać brakujące 10 tys. zł (koszt udziału w rocznym przedsięwzięciu to 5800 euro).

– Jeśli uda mi się zebrać te pieniądze i wyjechać to nie będę chciał zatrzymać tych doświadczeń tylko dla siebie – planuje. – Stworzę kanał na YouTube, gdzie będę dzielić się moim życiem z innymi ludźmi, którzy są ciekawi świata. Chcę pokazać belgijską kulturę poprzez tematyczne filmy, które będą powstawać razem z innymi uczestnikami wymiany z całego świata. Podczas wymiany chciałbym wziąć również udział jako uczestnik w belgijskiej wersji programu „The Voice”, który w Polsce cieszy się dużą popularnością. Wiem już jak ten program wygląda od kuchni, teraz chcę wiedzieć jakie emocje towarzyszą uczestnikowi, który stoi na scenie przed rodziną, znajomymi i tak naprawdę całym krajem.

Osoby, które mogą pomóc Michałowi w spełnianiu jego marzeń mogą to robić za pośrednictwem www.zrzutka.pl/zyytg2 Zbiórka zatytułowana jest "Nieustannie goniąc sny".