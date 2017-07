O jeden indeks na kierunku lekarsko-dentystycznym rywalizuje 20 osób, a na lekarskim dziesięć. – Podobnie jak w latach ubiegłych wiele osób zarejestrowało się na oba z nich – podkreśla Krystyna Walkowska, kierownik Działu Jakości Kształcenia UM.

Do najpopularniejszych kierunków należą także: analityka medyczna (7,12 kandydata na jedno miejsce), fizjoterapia (5,65), dietetyka (5,52), farmacja (5,49), kosmetologia (5,15) i elektroradiologia (5,13). Na przeciwległym biegunie są: ratownictwo medyczne (1,1) i zdrowie publiczne (0,74).

W tym ostatnim przypadku w grę wchodzi ogłoszenie dodatkowego naboru, ale uczelnia jeszcze nie podjęła decyzji w tej sprawie.

– Pierwszą listę osób zakwalifikowanych na studia ogłosimy 14 lipca. Następnie, co kilka dni, będziemy publikować kolejne, aż do wypełnienia limitów miejsc – zapowiada Walkowska. W tegorocznej rekrutacji chęć studiowania na lubelskim uniwersytecie wyraziło ponad 9,2 tys. absolwentów szkół średnich. To o ok. tysiąc mniej niż przed rokiem.

Pozostałe szkoły wyższe z Lublina jeszcze przyjmują zgłoszenia kandydatów. Do jutra czas mają chętni do rozpoczęcia studiów w Politechnice Lubelskiej. W czwartek rejestrację zakończy KUL, a dzień później UMCS.

Do 10 lipca potrwa rekrutacja na Uniwersytecie Przyrodniczym.