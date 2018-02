Szkoły z woj. lubelskiego walczą o czyste powietrze i plac zabaw

42 szkoły i 9 gmin z woj. lubelskiego zgłosiło się do kampanii ekologicznej „Rodzice i dzieci, Powietrze bez śmieci”.

Akcję prowadzi Fundacja PGNiG im. I. Łukasiewicza. Wszystkie szkoły, które się zgłosiły, otrzymały „Antysmogboxy”. To zestawy edukacyjne, które zawierają scenariusze lekcji i pomysły na doświadczenia oraz eksperymenty naukowe dla uczniów klas I-III. Tematyka? Zanieczyszczenie powietrza i sposoby walki ze smogiem. Nauczyciele – autorzy najlepszych i najbardziej kreatywnych lekcji dostaną dla swoich szkół wyposażenie pracowni przyrodniczych warte 30 tys. zł.

Każda z gmin, która zgłosiła się do programu walczy natomiast o możliwość wybudowania Naukowej Stacji Zabaw PGNiG wycenianej na ok. 100 tys. zł. Do wygrania jest pięć takich placów zabaw, a o wyborze gmin zadecyduje głosowanie internautów.

W rywalizacji udział biorą Tomaszów Lubelski, Zamość, Łapiguz, Rejowiec Fabryczny, Liszno, Bychawa, Karczmiska, Wola Członowska i Leśna Podlaska. Aby wesprzeć swoją gminę, wystarczy wejść na stronę www.powietrzebezsmieci.pl

W głosowaniu zwyciężą te, które otrzymają największą liczbę głosów w stosunku do liczby mieszkańców. Głosowanie potrwa do 28 lutego, a ostatnią zwycięską gminę poznamy 2 marca.