Turniej robotyki w Lublinie: FIRST Lego League

Drużyny, które przyjadą na turniej, będą oceniane w czterech kategoriach. Najważniejsza i najbardziej widowiskowa to tzw. Robot Game czyli rywalizacja robotów, które uczniowie skonstruowali z kloców lego – opisuje Marcin Giza z Fundacji „Wschodni Klaster Innowacji”, która jest współorganizatorem turnieju w Lublinie.

Roboty będą mieć do wykonania różne misje.

– Będą przewoziły rury służące do uzdatniania wody i wykonywały różne inne czynności związane z wodą – tłumaczy Giza. – Poza tym sędziowie będą oceniać pracę zespołową poszczególnych drużyn. Ocenie będzie podlegać również prezentacja projektu badawczego. Uczniowie mieli za zadanie opracowanie innowacyjnych rozwiązań dotyczących np. pozyskiwania czy też wykorzystywania wody. Każda z drużyn na przygotowanie takiego projektu miała kilka miesięcy.

Jury oceni także konstrukcję robota.

Na sobotnie zawody przyjedzie w sumie 12 drużyn z terenu całego województwa lubelskiego. Będą to uczniowie szkół podstawowych z następujących miejscowości – Kraśnika, Włodawy, Dysa, Hedwiżyna, Konopnicy, Hrubieszowa, Milanowa, Stróży, Bystrzejowic, Jakubowic, Terpentyny i Karczmisk.

Podczas sobotnich zmagań zostanie wyłoniony mistrz. Wybrana zostanie też najlepsza drużyna w każdej z kategorii.

Turniej w Lubelskim Centrum Konferencyjnym (ul. Grottgera 2) rozpocznie się o godz. 9.

FIRST Lego League

To element większej całości – amerykańskiego programu FIRST. Jego celem jest rozwój wśród dzieci i młodzieży wiedzy i umiejętności w zakresie STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics). Program ten rozwija także takie umiejętności jak kreatywność, innowacyjność, komunikacja, także w językach obcych, osiągania celów itp. Najlepsi członkowie drużyn FIRST otrzymują możliwość podjęcia studiów na najlepszych amerykańskich uczelniach – MIT, Yale, CalTech itp. We współpracę z FIRST zaangażowane są największe firmy na świecie takie jak 3M, Microsoft, Boeing i instytucje typu NASA i US Army.