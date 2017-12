Uczeń z Lublina wygrał konkurs Mercedesa. Zobacz zwycięski film

– Już od 5 lat realizujemy program edukacji ekologicznej. Do tej pory obejmował on uczniów z klas pod patronatem Mercedes-Benz. W tym roku rozszerzyliśmy formułę konkursu i do udziału w nim zaprosiliśmy także młodzież ze szkół zawodowych i techników samochodowych, nieobjętych patronatem naszego koncernu – mówi dr Ewa Łabno-Falęcka, dyrektor PR Mercedes-Benz Polska.

Jury przyznało trzecie miejsce uczniom Zespołu Szkół Samochodowych w Radomiu. Drugie miejsce zajęli przedstawiciele Zespołu Szkół Samochodowych i Licealnych nr 2 w Warszawie. Pierwsze miejsce zajął Dawid Kawerski, który w ramach nagrody spędzi weekend w Stuttgarcie i zwiedzi Muzeum Mercedes-Benz. Praca lublinianina została doceniona za humorystyczne przedstawienie właściwego postępowania z odpadami niebezpiecznymi.

– Dawida nie trzeba było długo namawiać do udziału w konkursie, bo główną nagrodą była możliwość wizyty w samym centrum „świata” Mercedesa. Głęboko wierzyłam w jego sukces i jestem z niego bardzo dumna. Mam nadzieję, że taka przygoda zakończona sukcesem na pewno daje olbrzymi zastrzyk energii do dalszego twórczego działania – podkreśla Justyna Ujma, pedagog z Zespołu Szkół Samochodowych w Lublinie.