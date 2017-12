Walka ze smogiem, zdrowe odżywianie i bezpieczeństwo. Konkursy dla szkół

Tylko do końca stycznia gminy i szkoły z województwa lubelskiego mogą zgłaszać się do udziału w ogólnopolskiej kampanii „Rodzice i dzieci, Powietrze bez śmieci” organizowanej przez Fundację PGNiG im. I. Łukasiewicza. Do tej pory swój akces zgłosiły 2 gminy (Zamość i Baranów – red.) i ponad 20 szkół podstawowych.

Pierwsze 1 000 szkół, które zgłoszą się do programu otrzymają AntySmogBox, czyli pudełko z wydrukowanymi materiałami edukacyjnymi potrzebnymi do przeprowadzenia lekcji w szkołach. Pozostałe szkoły będą mogły pobrać materiały ze strony internetowej programu. Zadaniem uczestników programu jest przeprowadzenie 5 zajęć w oparciu o materiały oraz sporządzenie raportu dokumentującego zrealizowane zajęcia. Autorzy trzech najciekawszych lekcji otrzymają wyposażenie sali przyrodniczej o wartości 30 000 zł każda. Aplikować do programu można na www.powietrzebezsmieci.pl/szkoły.

Do 15 stycznia szkoły podstawowe i gimnazja mogą zgłaszać swój udział w programie edukacyjnym „Lubella inspiruje i edukuje”. To już trzecia edycja zmagań, w których uczniowie mogą dowiedzieć się czegoś więcej na temat roli produktów zbożowych w codziennej diecie oraz ich roli w odżywianiu. Wiedzę zyskają podczas trzech lekcji prowadzonych według przygotowanych przez organizatora scenariuszy. To także szansa na zdobycie cennych nagród. Na zwycięzców czekają warsztaty kulinarne z ekspertem marki Lubella Michałem „Maglem” Myszkiewiczem, ale także bony dla szkół o wartości 1500 zł, które można zrealizować w dowolny sposób oraz specjalne karty podarunkowe o wartości 700 zł dla nauczycieli koordynujących do wykorzystania w sieci EMPIK. Dodatkowo, uczniowie wyróżnionych klas otrzymają zestawy produktowe. Szczegóły na stronie www.lubella.edu.pl.

Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych uczący się w klasach o profilach związanych z kształceniem w branżach samochodowych, motoryzacyjnych i transportowych mogą zgłaszać się do akcji społecznej ”Profesjonalni kierowcy”. To ogólnopolski konkurs, w którym głównymi nagrodami są staże w autoryzowanych serwisach Volvo Trucks lub Renault Trucks oraz specjalistyczne szkolenie dla klasy, w której uczy się zwycięski zespół. Żeby włączyć się do rywalizacji grupy maksymalnie czteroosobowe muszą nagrać krótki (do 8 minut) film o tematyce bezpieczeństwa na drodze dowolnych uczestników ruchu n.p. pieszych, rowerzystów, kierowców samochodów osobowych lub ciężarowych itp.

– Od jakości bardziej będzie liczył się pomysł i przekaz, który niesie za sobą nagranie. Jesteśmy przekonani, że trafi do nas mnóstwo ciekawych, inspirujących produkcji, dzięki którym jeszcze łatwiej będzie nam dotrzeć do przyszłych uczestników naszych szkoleń – mówi Marcin Majak, marketing manager w Renault Trucks Poland.