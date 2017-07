Zamość: Matura poszła śpiewająco

Do matury w Zamościu przystąpiło 1359 uczniów, w tym 947 absolwentów liceów ogólnokształcących i 412 techników. Egzamin dojrzałości zdało 878 licealistów (92,7 proc.). Za rok do egzaminu będzie mogło przystąpić 69 osób. Z egzaminem dojrzałości poradziło sobie mniej, bo zaledwie 70,39 proc. absolwentów techników (290 osób). 122 absolwentów nie zdało egzaminu z co najmniej dwóch przedmiotów.

Co więcej uczniowie z Zamościa osiągnęli najwyższy w województwie lubelskim wynik z obowiązkowego języka polskiego. Osiągnęli oni średni wynik 64 proc. Kolejni byli uczniowie z powiatu łukowskiego (62 proc.), powiatu włodawskiego (59 proc.) oraz tomaszowskiego i bialskiego (po 58 proc.). Zamościanie najlepiej poradzili sobie także z rozszerzonym egzaminem z matematyki zdobywając 48 proc. Za nimi uplasowali się absolwenci z Lublina (44 proc.) oraz pow. łukowskiego i puławskiego (po 43 proc.). Zamościanie górują też w egzaminie z języka hiszpańskiego – czterej zdający go maturzyści z Zamościa otrzymali 85 proc.