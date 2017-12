Assassin's Creed IV Black Flag za tydzień, World in Conflict teraz. Za darmo.

Świetne gry za darmo. World in Conflict jest już teraz, a od 12 grudnia będzie można dostać Assassin's Creed IV Black Flag. Obie gry za darmo i na zawsze.

World in Conflict to gra wydana w 207 roku. Studio Massive Entertainment (późniejsi twórcy gry The Division) zaproponowało wówczas chyba najładniejszy RTS w historii gatunku.

Akcja gry zabierała nas w sam środek konfliktu między NATO a wojskami Związku Radzieckiego. Masa sprzętu do wykorzy-stania, świetna oprawa graficzna (nawet dziś gra wygląda nieźle), dynamiczna akcja, bardzo udany multiplayer - nic dziwnego, że World in Conflict był sporym sukcesem.

Gra doczekała się też dodatku Soviet Assault, który - w przeciwieństwie do podstawki - pozwalał nam dowodzić wojskami sowieckimi.

A teraz World in Conflict: Complete Edition jest dostępne za darmo. Wystarczy tylko konto w usłudze Uplay i możemy grę dodać do swojej biblioteki.

Trzeba to tylko zrobić do 11 grudnia. Jeżeli zdążymy, grę będziemy mieli już na zawsze.

Grę Workld in Conflict: Complete Edition znajdziecie TUTAJ.