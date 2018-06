Assassin's Creed Odyssey: W październiku odwiedzimy Spartę (wideo)

Kamil Glik pojedzie na Mundial? Jest ostateczna decyzja 0 0

MUNDIAL 2018 To już pewne. Kamil Glik znajdzie się w 23-sobowej kadrze reprezentacji Polski na mistrzostwa świata. Co prawda stoper AS Monaco był pewniakiem w talii selekcjonera Adama Nawałki od dawna, ale w ostatnich dniach wydawało się, że udział w najważniejszej piłkarskiej imprezie pokrzyżuje mu kontuzja barku