Assassin's Creed Origins: The Hidden Ones już za tydzień

Assassin's Creed Origins: The Hidden Ones (fot. Ubisoft)

W pierwszy z dwóch dużych dodatków do gry Assassin's Creed Origins - The Hidden Ones - zagramy już 23 stycznia. A to nie koniec dobrych wiadomości dla tych, którzy planują pierwszą/kolejną wyprawę do starożytnego Egiptu.

Egipt to nie tylko wielkie miasta jak Aleksandria. To także przeurocze tereny zalewowe z podrywającymi się do lotu albatrosami, wioski i osady, wojskowe obozy, piramidy, pomniki, świątynie, porty...Lokacje we wszystkich grach z serii robiły wrażenie, ale tym razem twórcy weszli się na jeszcze wyższy poziom.

A co nowego szykują w najbliższych dniach?

To przede wszystkim pierwszy z dwóch dużych dodatków - The Hidden Ones ukaże się 23 stycznia na PC, PlayStation 4 i Xbox One. Ten dodatek fabularny kontynuuje historię rozwoju Bractwa, prezentując świat cztery lata po wydarzeniach z Assassin’s Creed Origins.

Tym razem wszystko będzie się toczyć wokół konfliktu z rzymskimi wojskami w nowym regionie, Synaju. Dodatek podwyższy maksymalny poziom Bayeka do 45 poziomu.

Będą też cztery nowe legendarne bronie, nowy strój czy dwa nowe wierzchowce. The Hidden Ones dla posiadaczy przepustki sezonowej będzie oczywiście darmowy. A nie posiadający przepustki będą mogli go kupić 39,99 złotych.

Przy okazji Ubisoft podzielił się też kilkoma informacjami o drugim dodatku: The Curse of the Pharaohs. Tu historia będzie związana z klątwą nękającą Teby. Poza nową historią będą też nowe elementy uzbrojenia i wyposażenia oraz możliwość rozwinięcia Bayeka do 55 poziomu. The Curse of the Pharaohs będzie za darmo dla posiadaczy przepustki sezonowej. Dla pozostałych: za 79,99 złotych.

Premiera: 6 marca.