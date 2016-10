Call of Duty: Infinite Warfare. Mirosław Hermaszewski w kosmosie (wideo)

Seria Call of Duty na dobre porzuciła czasy współczesne i przeniosła się w przestrzeń kosmiczną.



Sytuacja, jaką zastaniemy w Call of Duty: Infinite Warfare będzie następująca:

Na Ziemi skończyły się zasoby naturalne. Konsekwencją tego faktu była budowa kolonii w całym Układzie Słonecznym. Na początku wszystko działało dobrze. Problemem pojawił się jednak bardzo szybko: koloniści się zbuntowali, utworzyli Front Obrony Kolonialnej i wszczeli wojnę z Ziemią.



Wojna szła im całkiem dobrze, dopóki nie trafili na głównego bohatera gry, czyli kapitana Reyesa, dowódcę Retribution, jednego z ostatnich ziemskich okrętów.



Call of Duty: Infinite Warfare będzie pierwszą grą z serii, która doczeka się pełnego polskiego dubbingu.

Kogo usłyszymy?



Marcin Dorociński (aktor znany także z roli komandora Sheparda w pierwszej części Mass Effect), wcieli się w rolę wspomnianego kapitana Nicka Reyesa.

Jednym z jego najważniejszych podwładnych będzie Yusef Omar. Głosu tej postaci użyczy Łukasz Simlat.



Głosem Olgi Bołądź przemówi porucznik Nora Salter.

Nie mogło też zabraknąć mistrza polskiego dubbingu, czyli Jarosława Boberka, który tym razem użyczył swojego głosu jednostce taktycznej ETH.3n (żołnierz-robot).



Ale największą niespodzianką będzie udział pierwszego polskiego kosmonauty, Mirosława Hermaszewskiego. Szczegóły dotyczące jego roli nie zostały jeszcze ujawnione, ale ma to być - jak czytamy w informacji prasowej - "bardzo ciekawa, epizodyczna rola".



Wszystkich będzie można posłuchać - na PC, PalyStation 4 i Xbox One (na konsolach będzie do wyboru też angielska wersja językowa do wyboru) od dnia premiery gry, czyli od 4 listopada.



Ale z częścią polskiej obsady będzie się można spotkać znacznie wcześniej, bo już w piątek, 14 października, o godzinie 13.30.

Olga Bołądź, Marcin Dorociński i Mirosław Hermaszewski będą obecni na stoisku Call of Duty podczas Warsaw Games Week w Warszawie.