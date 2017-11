Civilization VI: Rise and Fall. Nowe sposoby na zdobycie władzy nad światem (wideo)

Civilization VI: Rise and Fall (fot. Firaxis Games)

Do tej pory gra Civilization VI dostała tylko kilka małych (i drogich) dodatków z nowymi cywilizacjami. Czas na coś poważniejszego, czyli dodatek Rise and Fall.

Informacje podstawowe: dodatek Civilization VI: Rise and Fall ukaże się 8 lutego. Będzie wymagał podstawowej wersji gry, a jego cena to 128,90 złotych (na Steam).

W zamian za to mamy dostać sporo nowości.

Część z nich jest oczywista. To między innymi nowe cywilizacje (będzie ich osiem) i nowi liderzy (tych będzie dziewięciu). To także unikatowe budynki dla niektórych nowych cywilizacji, cztery unikatowe ulepszenia i dwie specjalne dzielnice.

Do tego dojdzie osiem nowych cudów świata i siedem cudów natury. Będą też nowe budynki, nowe zasoby i nowe doktryny.

Ale to wszystko nie będzie miało takiego wpływu na rozgrywkę, jak kolejne nowości przygotowane przez ludzi ze studia Firaxis Games.

W grze pojawi się system Złotych i Ciemnych Wieków.

Sporą nowością będzie też współczynnik lojalności miast, z którym będą współgrać gubernatorzy. Ci z jednej strony pozwolą na jeszcze większą specjalizacje miast, a także na budowanie wspomnianej lojalności.

Gubernatorów ma być siedmiu, a każdy będzie miał własne drzewo promocji i charakterystyczny dla siebie styl gry.

Zmiany szykują się także w sojuszach między poszczególnymi cywilizacjami. To na przykład interwencje kryzysowe, kiedy kilka cywilizacji zjednoczy się przeciwko tej, która zdobyła zbyt dużą siłę.