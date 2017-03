Dawn of War III: Wymagania sprzętowe i data premiery (wideo)

Warhammer 40,000: Dawn of War III (fot. Relic Entertainment)

Do pierwszego starcia Kosmicznych Marines, Eldarów i Orków dojdzie już 27 kwietnia. W ramach przygotowań do bitwy można sprawdzić wymagania sprzętowe i dostępne edycje gry.

- Jesteśmy podekscytowani mogąc powiedzieć fanom, że nie muszą już długo czekać, by wrócić do walki. Cały zespół nie może się doczekać, aby wrócić z grą Dawn of War, większą i lepszą niż kiedykolwiek - komentuje w oficjalnym komunikacie Philippe Boulle ze studia Relic Entertainment.

Premierę gry wyznaczono na 27 kwietnia. Gra będzie dostępna w polskiej, kinowej (napisy) wersji językowej na PC.

Do wyboru będą (czy właściwie: już są w przedsprzedaży) dwie wersje gry: standardowej i Edycji Limitowanej. W tej ostatniej poza grą dostaniemy też inne pudełko, album na płyty, kartę z grafiką 3D i soundtrack.

A do wszystkich zamówień przedpremierowych dodawany jest Pakiet Władców Wojny, czyli zestaw trzech skórek dla Elitarnych Pojazdów Kroczących.

Wszystko razem wygląda tak: