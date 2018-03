Far Cry 5: Czas na wycieczkę do Hope County (wideo)

Piękne widoki, łowienie ryb i sekta fanatyków religijnych. Dziś premiera gry Far Cry 5. I jeśli wierzyć pierwszym recenzjom, jest to premiera dobrej gry.

Historia serii Far Cry na dobre zaczęła się w 2004 roku, kiedy debiutancka gra studia Crytek zaskoczyła wszystkich fantastycznym poziomem oprawy graficznej i wielkim, otwartym światem.

Kolejne gry tworzył już Ubisoft, który zafundował graczom podróż czy to do Afryki (Far Cry 2), czy to na tropikalne wyspy (Far Cry 3), w Himalaje (Far Cry 4), czy - przy okazji Far Cry Primal - w czasy prehistoryczne.

W debiutującym dziś Far Cry 5 wracamy do współczesności i przenosimy się do Hope County w stanie Montana. To miejsce pełne uroczych, wręcz sielankowych krajobrazów.

Są pola, lasy, rzeki i dominujące nad krajobrazem górskie szczyty. Mówiąc krótko: świetne miejsce na wakacje z dala od cywilizacji.

Problem w tym, że to właśnie miejsce na swoją siedzibę wybrali wyznawcy fanatycznego kultu Bramy Edenu, z którymi będziemy musieli się zmierzyć. Sami, albo w trybie kooperacji.

Na czele kultu stoi Joseph Seed ze swoim psychopatycznym potomstwem. Nie trudno zauważyć, że Seed kontynuuje całkiem ciekawą linię czarnych charakterów w serii: był Vaas ze swoją definicją szaleństwa w trójce, był mocno przerysowany Pagan Min z dziwacznym podejściem do kwestii męskiej mody (Far Cry 4).

Nie brakuje też innych, charakterystycznych dla serii elementów: jest otwarty świat z masą aktywności i zadań pobocznych, jest spory wybór broni i pojazdów (tu nowością są helikoptery i samoloty), są posterunki do przejęcia i całkiem rozbudowany system rozwoju bohatera.

Wszystko w miłej dla oka oprawie graficznej.

Gra doczekała się już sporej liczby recenzji. Średnia z 55 recenzji w serwisie metacritic.com to 81 na 100 (PlayStation 4). Wersja na Xbox One to 15 recenzji i średnia 87 na 100.