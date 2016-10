Football Manager 2017: Będzie Lotto Ekstraklasa

Ogólne założenia gry Football Manager 2017, za którą tradycyjnie stoi studio Sports Interactive pozostają bez zmian.



Szalejemy na rynku transferowym kupując gwiazdy, wyszukując młode talenty czy sprzedając piłkarzy, którym z naszym klubem nie po drodze. Przed spotkaniami urządzamy treningi, decydujemy o taktyce, ustalamy skład.



W trakcie spotkań też nie mamy za wiele czasu wolnego. A po wszystkim musimy się zmierzyć z mediami, zadbać o zadowolenie piłkarzy i członków zarządu klubu. Mówiąc krótko: robimy mniej więcej to wszystko, co trener klubu.



I o ile w przypadku potężnych klubów dysponujących wielkimi budżetami może się to wydawać łatwiejsze, tak mając do dyspozycji znacznie mniejsze pieniądze zadanie się nieco komplikuje.



W tegorocznej odsłonie gry Football Manager znajdziemy zaktualizowaną bazę ponad pół miliona autentycznych piłkarzy i członków sztabu oraz 2500 klubów piłkarskich. A wśród nich będzie cała Lotto Ektraklasa.



- Jesteśmy bardzo dumni z faktu, że Lotto Ekstraklasa znalazła się po raz pierwszy w historii w najnowszej wersji gry Football Manager 2017, wydawanej przez międzynarodowego producenta: firmę SEGA. To efekt pracy wielu zaangażowanych w ten proces osób. Mamy nadzieję, że dzięki naszej obecności popularność tej gry wśród fanów polskiej piłki nożnej wzrośnie jeszcze bardziej. Cieszy nas bardzo także samo zainteresowanie naszą obecnością ze strony firmy SEGA. Jest to wynik realizacji naszej strategii budowania marki rozgrywek, poprzez podejmowanie szeregu spójnych działań we właściwym kierunku - komentuje w informacji prasowej Marcin Mikucki, Dyrektor ds. Marketingu i Sprzedaży w spółce Ekstraklasa SA.



- Z każdą kolejną edycją staramy się, żeby gra Football Manager była tak autentyczna i realistyczna, jak to tylko możliwe. Dodanie oficjalnych elementów związanych z Lotto Ekstraklasą do Football Manager 2017 to ważny krok do przodu w naszych dążeniach. Jesteśmy zachwyceni wsparciem, jakie dostaliśmy od wszystkich związanych z Lotto Ekstraklasą i liczymy na długie oraz owocne partnerstwo - dodaje Miles Jacobson, Director of Football Manager.



Gra Football Manager 2017 ukaże się już 4 listopada w polskiej (napisy) i angielskiej wersji językowej do wyboru.