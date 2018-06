GOG.com: 1 gra za darmo, 2 do odblokowania, ponad 1000 przecenionych

W serwisie GOG.com wystartowała wyprzedaż #GryNaWakacje, która obejmuje ponad tysiąc gier.

Baldur’s Gate: Enhanced Edition za 8,79 złotych, Baldur’s Gate II: Enhanced Edition za 17,59 złotych. Jest też na przykład Darkest Dungeon za 13,99 i seria Divinity: Original Sin: pierwsza część za 42,89, druga za 129,59.

Z klasycznych gier RPG jest też Icewind Dale: Enhanced Edition (23,79), Pillars of Eternity (57,49), Fallout 1, 2 i Tactics (każda po 8,49) czy Dragon Age Origins - Ultimate Editions za 21,49.

Gothic 3 to wydatek 5,09. Hellblade: Senua’s Sacrifice: 72,39. Metro: Last Light Redux: 17,99. System Shock: Enhanced Edition: 5,09. Kompletne wydanie Heroes of Might and Magic 3 kosztuje 11,59.

Nie brakuje też indyków czy nowych produkcji.

Gry kupimy osobno, ale też w codziennie zmieniających się pakietach. Wyprzedaż zakończy się 18 czerwca, a wszystkie oferty znajdziecie na stronie głównej GOG.com.

Jest także gra darmowa: Xenonauts. To dobrze oceniana strategia turowa w stylu dawnych odsłon X-COM, gdzie podczas zimnej wojny walczymy z kosmiczną agresją. Grę można do swojej biblioteki dodać za darmo do środy, 6 czerwca, do godziny 15.

Są tez bonusy za kupione gry. Po wydaniu 15 złotych dostaniemy grę Sunless Sea, a za wydanie 65 złotych: Rime.