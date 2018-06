Hitman 2: Szczegóły, zwiastun i wymagania sprzętowe (wideo)

A jakie edycje mamy do wyboru? Cztery. Pierwsza, standardowa, to sama gra. Druga - Silver - jest dostępna tylko cyfrowo i zawiera dodatkowe akcesoria dla naszego Hitmana i dostęp do pierwszego rozszerzenia. Edycja Gold to jeszcze jedno rozszerzenie z nową lokacją i misjami.

Jest też edycja kolekcjonerska:

- replika futerału Agenta 47

- steelbook

- zawieszka Agenta 47 w kształcie naboju

- gumowa kaczka Agenta 47

- moneta Agenta 47

- złota edycja gry