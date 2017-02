Humble Bundle: Project CARS i inne atrakcje

Project CARS to jedna z gier dostępnych w nowym Humble Bundle

Co najmniej siedem gier i sporo dodatków za kilkanaście dolarów. Są wyścigi i powietrzne pojedynki. Jest Pac-man i jest japońskie RPG. Najnowszy zestaw Humble Bundle to gry wydane przez Bandai Namco.

W najnowszym Humble Budle znajdziemy gry wydane przez Bandai Namco. To na przykład jedna z najładniejszych gier z samochodami w roli głównej, czyli Project CARS.

To także Ace Combat: Assault Horizon, czyli widowiskowe powietrzne walki z udziałem współczesnych myśliwców.

Jest też bijatyka Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 3 Full Burst, jest ceniona gra akcji Enslaved: Odyssey to the West i coś dla fanów uniwersum Warhammer 40,000.

Jak zawsze w przypadku Humble Bundle sami decysujemy co kupujemy i ile za to płacimy. I komu (wydawcy, organizatorom całego przedsięwzięcia, czy przeznaczymy pieniądze na rzecz organizacji charytatywnych).

Zakupione gry otrzymamy w postaci kluczy Steam, a na wszystko mamy czas do 14 lutego, do godziny 20.

Za wpłatę minimum 1 dolara otrzymamy:

- Ace Combat: Assault Horizon. Enhanced Edition

- Enslaved: Odyssey to the West. Premium Edition

- PAC-MAN 256

Za wpłatę powyżej średniej (aktualnie 8,61 dolara) nasza biblioteka Steam wzbogaci się o kolejne tytuły:

- Project CARS

- Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 3 Full Burst

- Warhammer 40,000: Eternal Crusade

- plus dodatkowe gry, które zostaną ujawnione we wtorek, 7 lutego Ukryte gry

Wpłata ogółem 15 dolarów to kolejne tytuły:

- Project CARS On-Demand Pack (zestaw 12 DLC)

- Tales of Zestiria

I wreszcie próg 35 dolarów:

- Little Nightmares (zamówienie przedpremierowe)

Gry i szczegóły na stronie humblebundle.com.