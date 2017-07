Humble Bundle: Saints Row i Homefront za kilka dolarów (wideo)

Dziwaczne bronie, dziwaczne stroje i dziwaczne pomysły, czyli cztery ostatnie części zwariowanej serii Saints Row z dodatkami (a w najwyższym progu jest też najnowsza gra studia Volition, czyli Agents of Mayhem, która swoją premierę będzie miała w sierpniu).

Do tego ostatnia gra RPG od twórców serii Gothic, czyli Risen 3. Jest też wojna o wyzwolenie Ameryki spod okupacji w dwóch częściach Homefront.

Jak zawsze w przypadku Humble Bundle sami decydujemy co kupujemy i ile za to płacimy. I komu (wydawcy, organizatorom całego przedsięwzięcia, czy przeznaczymy pieniądze na rzecz organizacji charytatywnych).

Zakupione gry otrzymamy w postaci kluczy Steam, a na wszystko mamy czas do 8 sierpnia, do godziny 20. Wszystkie gry i szczegóły na stronie humblebundle.com.

Za jednego dolara dostaniemy:

- Risen 3: Titan Lords Complete Edition

- Deadlight: Director’s Cut

- Homefront

- Saints Row 2

Za wpłatę powyżej średniej (obecnie 5,08 dolara) otrzymamy kolejne gry:

- Saints Row: The Third

- Saints Row: Gat Out of Hell

- Mighty No. 9

- Killer is Dead. Nightmare Edition

- Ukryte gry/dodatki, które zostaną ujawnione w najbliższy wtorek

Za wpłatę co najmniej 15 dolarów nasza biblioteka Steam wzbogaci się jeszcze o:

- Homefront: The Revolution Standard Edition

- Saints Row IV: Game of the Century Edition

- Saints Row: The Third – The Full Package

- Saint’s Row: Gat Out of Hell – Devil’s Workshop Pack

Jest też próg za minimum 75 dolarów. To pre order na najnowszą grę studia Volition, która swoją premierę będzie miała 18 sierpnia, czyli Agents of Mayhem: