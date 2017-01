Humble Bundle: Seria Assassin's Creed za kilka dolarów (wideo)

Jak zawsze w przypadku Humble Bundle sami wybieramy, jakie gry kupujemy, za ile i komu płacimy. To mogą być organizatorzy całej akcji, twórcy i wydawcy gier, czyli Ubisoft, albo organizacje charytatywne.

Możemy też zapłacić wszystkim po trochu.

Na zakupy mamy 14 dni (do wtorku, 17 stycznia, do godziny 20).

Wszystkie gry otrzymamy postaci kluczy do wykorzystania w usłudze Uplay (która i tak jest wymagana do grania we wszystkie tytuły).

Wpłacając minimum 1 dolara otrzymamy:

- Assassin's Creed Chronicles: China

- Assassin's Creed Chronicles: India

- Assassin's Creed Chronicles: Russia

- Assassin's Creed

Za wpłatę powyżej średniej (na chwile obecną to 5,06 dolara) otrzymamy kolejne tytuły:

- Assassin's Creed 2 Deluxe Edition

- Assassin's Creed Liberation HD

- Assassin's Creed III (plus DLC Tyranny of King Washington: The Infamy)

Trzeci próg to 15 dolarów i dwie kolejne gry:

- Assassin's Creed Unity

- Assassin's Creed Brotherhood

Gry i szczegóły na stronie humblebundle.com.